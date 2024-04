BEBE BLIZNAKINJE NASMRT PRETUČENE - Nađene sa jezivim povredama i izgladnele, a krivi su RODITELJI MONSTRUMI! (FOTO)

Sestre bliznakinje stare samo 5 sedmica nađene su mrtve, prethodno pretučene i izgladnele, a njihovi roditelji optuženi su za njihovu smrt.

Anđelina Kalderon i Fernando Vega, oboje imaju 21 godinu, uhapšeni su u petak zbog zlostavljanja koje je dovelo do smrti njihovih kćerki bliznakinja, čija imena nisu objavljena.

Policija Hjustona pozvana je na adresu 4. oktobra, gde je ustanovila da bebe ne daju znakove života.

Great aunt says both parents need to be held accountable in twins' deaths: 'Does break my heart'

Vega je rekao da je ostavio ženu na poslu, a zatim se vratio kući i video da blizanci ne dišu, ali je obdukcijom utvrđeno da su deca umrla od višestrukih povreda nanesenih tupim predmetom.

'Tužbe su užasne. Ovo dvoje dece izgleda kao da je pretrpelo tupe udarce i tešku neuhranjenost', rekao je pomoćnik okružnog tužioca Eplbaum.

'Ove povrede i činjenica da su bile neuhranjene su zaista alarmantne stvari'.

Vega je policiji rekao da su blizanci pravili buku tokom cele noći, pa ih je stavio u kolevku.

Njegova žena nije ujutru probudila bebe jer je išla na posao, navodi se u sudskim dokumentima.

Mom, family members have emotional outburst as couple charged in twins' deaths appear in court

Policija je saopštila da su bebe pronađene na kauču sa višestrukim modricama i kontuzijama, a jedna od devojčica je imala prelome. Bebe su bile prerano rođene, ali im nije pružena adekvatna medicinska briga nakon otpuštanja iz porodilišta, navodi se u sudskim dokumentima.

Doktor Hesus Riko, patolog na Institutu za forenzičku nauku okruga Haris, izvršio je obdukciju i pronašao nekoliko povreda na jednoj od devojčica, uključujući dehidraciju, kontuzije na različitim delovima tela i frakture koje ukazuju na prethodno zlostavljanje.

Utvrđeno je da su obe bliznakinje neuhranjene, da je jedna pokazivala akutno krvarenje u mozgu, a druga je pretrpela krvarenje mozga i oštećenje kičmene moždine, što ukazuje na nedavne udarce.

Kalderon i Vega optuženi su za nanošenje teške telesne povrede detetu i oboje je zadržano u zatvoru okruga Haris uz kauciju od 750.000 dolara.

Ocu je ročište zakazano za 29. maj, a majčino sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za petak.

The DA's office says with additional evidence, Angelina Belinda Calderon and Fernando Vega could face more serious charges in the deaths of their 6-week-old twins.

Majka je imala izliv emocija tokom prvostepenog sudskog ročišta o mogućem uzroku.

'Bio si poslednji s mojom decom kada su j*****o umrle. Učinio si da delujem kao loša osoba. Bila sam na poslu kada su j****o umrle', rekla je Kalderon.

S druge strane, njena tetka Sara Kalderon, rekla je lokalnim medijima da oba roditelja moraju odgovarati za svoje postupke.

'Zaista sam razočarana, boli me - zaista mi slama srce. Oboje moraju da odgovaraju', rekla je.