14 ključnih detalja o nestanku Ane Knežević: Srpska snajke nema već skoro tri meseca, a istraga tapka u mestu

Ana Marija Knezević Henao nestala je pre skoro tri meseca u Španiji, a istraga o njenom nestanku tapka u mestu. Poslednje što je poznato široj javnosti jeste da je njen slučaj prešao na sud za nasilje nad ženama što otvara spekulacije da postoje indikacije da joj je naudio neko "veoma blizak".

Od kako je Ana Knežević nestala iz svog stana u Madridu nakon što je došla iz Amerike, svi polemišu gde je i šta radi. Bitna informacija za celu priču jeste da se ona pre puta u Španiju razdvojila sa mužem i pokušala da započne nov život. Upravo zbog toga, Anina porodica veruje da je muž David, poreklom iz Srbije, glavni krivac za njen nestanak.

Muž je ubrzo nakon što je njegova supruga nestala, navodno rasprodao deo imovine koju su imali u Americi, zbog čega je dodatno probudio sumnju kod svih.

14 činjenica o Ani Knežević

1. Rođena je u Kolumbiji;

2. Osim u Fort Loderdejlu, živela je u drugim delovima Floride, uključujući Oakland Park, Majami, Dirfild Bič i Koral Springs;

3. Ona je sestra Felipa Henaoa i najbolja prijateljica Sane Ramo;

4. Anin suprug David Knežević je srpsko-američki biznismen;

5. Ana je pet godina starija od Davida i sa njim je posedovala kompaniju za tehničku podršku. Zajednički su vodili posao sa nekretninama i poseduju šest nekretnina, uključujući kuću vrednu 900.000 dolara;

6. 2011. godine ona i David su se venčali i preselili u Fort Loderdejl

7. 26. maja 2023. napunila je 40 godina;

8. U januaru 2024. godine Ana i David su se razdvojili, nakon toga je otišla na odmor u Madrid;

9. 2. februara 2024. godine, muškarac, koji je na glavi nosio moto-kacigu, poprskao je boju preko dve sigurnosne kamere u zgradi gde je Ana živela u iznajmljenom stanu u Salamanci u Madridu;

10. oko 14.00 časova. 3. februara 2024, njeni prijatelji su sa njenog naloga na WhatsApp-u primili čudne tekstove na španskom u kojima se tvrdi da je upoznala nekog divnog čoveka i da odlazi sa njim;

11. 5. februara 2024. godine zvanično je proglašena nestalom nakon što se nije našla sa prijateljem sa kojim je trebalo da otputuje u Barselonu;

12. Španske vlasti su ušle u trag najmanje dvojici muškaraca sa kojima je razgovarala u aplikaciji za sastanke Bumble pre nego što je nestala;

13. 8. februara 2024. godine njena najbolja prijateljica Sana Rameau otišla je u Madrid kako bi pomogla u potrazi dok je za to vreme njen muž David napustio Floridu i otišao u Srbiju;

14. Anin brat Filip se 13. marta 2024. pojavio u emisiji "Kuomo" i demantovao izveštaj o biološkim ostacima pronađenim u njenom stanu.

Ana se i dalje vodi kao nestala...

Muž odbio poligraf

David Knežević odbio je da se podvrgne poligrafskom testiranju u sklopu istrage, prenose španski mediji.

Istragu vode FBI i Nacionalna policija koje su mužu predložile detektor laži, ali je on navodno odbio testiranje. Inače, poligraf je u nekim državama dozvoljen, kao što je Florida, ali osumnjičeni mora da da svoj pristanak i dobrovoljno mu se podvrgne.

S obzirom na okolnosti Aninog nestanka, u akciju potrage uključio se i SOS Desaparecidos, a predsednik udruženja Hoakin Amils, koji je sada i portparol Anine porodice, kaže da čekaju dalji razvoj događaja. Takođe, on je jednom prilikom prokomentarisao i stav njenog muža Davida prema celom slučaju.

"On ne sarađuje ni na informativnom, ni na ekonomskom, a ni na moralnom nivou. Komunikacije nema, a i kad je ima, bila je pretećim tonom", rekao je o ophođenju Aninog muža prema svemu što se dešava.

Brat se plaši da joj se dogodilo ono najgoreNjen brat, Felipe Henao, nedavno se pojavio u javnosti sa očajničkim molbom, a onda je spomenuo i da je FBI demantovao izveštaj o navodnim ostacima i da porodica i dalje očajnički traži odgovore.

"Želimo da znamo istinu. Želimo da znamo gde je moja sestra. Ako neko ima bilo kakve informacije, bilo kakve savete, molimo da se obratite FBI ili španskim vlastima", rekao je Felipe.

Na pitanje o navodnom otkriću bioloških ostataka u njenom stanu, Henao je rekao da je pitao FBI da li je izveštaj tačan i "rekli su mi da nije".

"Trudimo se da ne gubimo nadu i nikada neću prestati da se borim za svoju sestru. Boriću se dok je ne nađemo", rekao je i istakao da su male šanse ali da nikada neće odustati.

Razlog razlaza bila ljubavnica?Navodno je Anin suprug bio u ljubavnoj vezi sa nekom drugom ženom.

"Imao je ljubavnicu u Bogoti. Bio je sa njom i to dok sam ja pokušavala da rešim stvari sa njim uz pomoć terapeuta za parove", napisala je Ana u poruci.

U toj poruci je istakla i da su ona i David imali svađu.

"U međuvremenu je urlao na mene da sam k**** što sam ga ispitivala pred drugima ('Zašto sam samo ja loš', 'Samo ja sam problem'), a on je pravio planove sa njom. Saznala sam za to nakon što me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu", napisala je Ana navodno prijateljici.

Američki mediji podsećaju da je Davidov advokat Ken Padovic prethodno tvrdio da je u pitanju bio sporazumni razvod "jer im više nije išlo".

"To je jedan od razloga zbog čega su se razvodili. Ipak, nisu angažovali advokate već su se dogovarali da angažuju samo jednog advokata da to reši", rekao je Padovic.

Podsetimo, Ana je poslednji put viđena 2. februara ispred vrata stana koji je iznajmila u luksuznom delu Madrida u decembru, a nakon što se rastala od supruga.

Autor: