'UNIŠTIĆEMO NATO DO 2030.' Bliski Putinov saradnik i moguć naslednik Kadirova ovako preti: Oni koji danas trče za Amerikom KLEČAĆE PRED RUSIJOM

Visoki ruski general Apti Alaudinov, komandant čečenskih snaga koje se bore u Ukrajini i saveznik predsednika Vladimira Putina, obećao je da će njegova zemlja uništiti vojnu alijansu NATO do 2030.

Alaudinov, kojeg je Putin imenovao za zamenika u Glavnoj direkciji za vojno-politički rad pri Ministarstvu odbrane, izneo je ove komentare voditeljki Olgi Skabejevoj u emisiji “60 minuta” na državnom kanalu “Rusija 1”, preneo je Msn.com.

Isečke njegove pojave podelio je na mreži “X” (Tviter) bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.

“Apti Alaudinov, najbliži saveznik (čečenskog lidera Ramzana) Kadirova koji je nedavno imenovan na poziciju u ruskom Ministarstvu odbrane, rekao je ruskoj propagandistkinji Skabejevoj da će Rusija voditi rat do kraja decenije i da namerava da uništi NATO”, napisao je Geraščenko.

Šta je sve rekao Alaudinov?

Kako piše Msn.com, ruski zvaničnici redovno “nabacuju” mogućnost da bi Rusija mogla da napadne članice NATO kao odgovor na pomoć i oružje koje Zapad pruža Ukrajini u tekućem ratu.

- Rusija će pobediti u ovoj specijalnoj vojnoj operaciji i na svim drugim bojnim poljima – rekao je Alaudinov Skabejevoj.

- Da, moraćemo naporno da radimo do 2029-2030, ali uveravam vas da će ishod ove specijalne vojne operacije biti da će blok NATO prestati da postoji u format u kojem postoji danas.

- Većina tih država, koje danas trče za Amerikom kao idioti, kleknuće i zakleti se Rusiji tražeći da budu primljene u našu koaliciju – rekao je on.

Naslednik Kadirova?

Alaudinova je “Novaja gazeta” imenovala kao potencijalnog naslednika Kadirova, kojem je navodno dijagnostikovana nekroza pankreasa pre pet godina.

Kadirov je to nedavno opovrgao snimkom na kojem vežba.

Vesti o njegovoj bolesti “navele su Kremlj da traga za njegovim naslednikom”, navodi “Gazeta”.

Šta je Putin rekao o ratu sa NATO?

Putin je u martu odbacio sugestije da bi njegova zemlja mogla da pokrene napad na članicu NATO.

- Njihove izjave o našim navodnim namerama da napadnemo Evropu nakon Ukrajine su čista besmislica – rekao je on, dodajući da je odbrambeni budžet Vašingtona više od 10 puta veći od ruskog.

- S obzirom na to, da li ćemo povesti rat protiv NATO? To je buncanje. –

Putin je, međutim, ranije rekao da će Rusija biti spremna da upotrebi nuklearno oružje da odbrani svoj teritorijalni integritet i da to “nije blef”. Tokom obraćanja naciji u februaru upozorio je da su njegove strateške nuklearne snage u stanju pune pripravnosti.

"Poraz Ukrajine značio bi Treći svetski rat"

Prošle godine je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da bi, ako Ukrajina izgubi rat, Putin mogao da pokrene invaziju na Poljsku, članicu NATO, što bi potencijalno dovelo do Trećeg svetskog rata, kako je preneo BBC.

Ukrajinski premijer Denis Šmigal je prošle nedelje rekao da takođe veruje da bi ruska pobeda u Ukrajini mogla da dovode do novog svetskog rata.

-Ukoliko Kijev bude poražen u ratu, globalni sistem bezbednosti će biti uništen i čitav svet će morati da pronađe novi sistem bezbednosti… Ili će biti mnogo sukoba, mnogo takvih ratova, i na kraju dana bi to moglo da dovede do Trećeg svetskog rata – rekao je on u intervjuu za BBC u Vašingtonu.

Autor: