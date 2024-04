Javno priznao: 'Ako se to desi, bićemo ukjljučeni u rat' Šolc bez dileme: Ovaj potez ne sme da povuče

Nemački kancelar Olaf Šolc rekao je da ni nemačke trupe, niti krstareće rakete dugog dometa "taurus" neće biti poslati u Kijev.

- Nećemo delovati sa nemačkim vojnicima unutar Ukrajine, niti ćemo izvoditi vojne operacije van Ukrajine, poput navođenja ciljeva i slično. Postoji oružje koje se može isporučiti samo kada je moguće održati kontrolu nad svime što se njime radi - rekao je Šolc na sastanku Socijaldemokratske partije u Luneburgu, isključivši na taj način isporuku raketa "taurus" u Ukrajinu.

"Bili bismo uključeni u rat"

On je ukazao da je taj sistem oružja toliko efikasan i precizan, da se može "pucati pravo u dnevnu sobu".

- To je odgovorno samo ako zadržimo kontrolu nad navođenjem cilja, ali mi to ne možemo učiniti. Ako bismo to uradili, bili bismo uključeni u rat - naglasio je Šolc.

On je napomenuo da u ratu u Ukrajini neće biti ni nemačkih, ni vojnika NATO-a.