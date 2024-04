Grad veličine kokosa i tornado paralisali metropolu: Troje mrtvih, 'ovo je bilo kao Armagedon'

Prema službenim podacima, oluja je oštetila 141 fabriku, ali nijedna stambena zgrada nije srušena.

Petoro ljudi poginulo je juče u tornadu u južnoj kineskoj metropoli Guangzhou. Novinska agencija Xinhua izvestila je da su još 33 osobe povređene u oluji.

"Ovo je bilo kao Armagedon", komentarisala je jedna stanovnica.

"Ovo je bilo kao Armagedon", komentarisala je jedna stanovnica.

Grad veličine kokosovog oraha padao je i probijao krovove.

Prema službenim podacima, oluja je oštetila 141 fabriku, ali nijedna stambena zgrada nije srušena. Kako javlja Xinhua, rad na spašavanju već je uglavnom završen, prenosi Index.hr.

Grad veličine kokosovog oraha padao je i probijao krovove.



A tornado left five dead and 33 hospitalised on Saturday in Guangzhou, before hail the size of coconuts rained down.



Local media report property damage in excess of $10mn. pic.twitter.com/cjF8xnH9CM — RT_India (@RT_India_news) 28. април 2024.

Nakon tornada, meteorološka stanica u okrugu Baiyun u Guangzhouu zabeležila je brzine vetra veće od 20 metara u sekundi (72km/h). Pre samo nedelju dana Guangzhou i okolnu pokrajinu Guangdong pogodile su jake kiše, usmrtivši najmanje četiri osobe i prisilivši na evakuaciju preko 100.000 stanovnika.

In addition to tornadoes, fist-sized hail also appeared in Guangzhou and Huizhou, and a chicken was killed by the hail. pic.twitter.com/XxZHgPi5CC — Jim (@yangyubin1998) 27. април 2024.

Guangzhou ima preko 18 miliona stanovnika. Glavni grad pokrajine jedno je od najvažnijih središta u Kini.

