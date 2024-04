UBIJEN DEČAK (13) U LONDONU! Napadač samurajskim mačem napao ljude i policiju

Tridesetšestogodišnji muškarac danas je naoružan samurajskim mačem napao ljude i policiju u istočnom Londonu, a prilikom napada usmrćen je trinaestogodišnji dečak, javlja londonska policija.

Bezbednosne snage dodale su da su neki ljudi izbodeni nožem, i da su napadnuta dva policajca.

Napadač je uhapšen i nalazi se u pritvoru. O motivima za napad za sada nije bilo reči. Ipak, bezbednosne snage tvrde da napad nema veze sa terorizmom, te da se trenutno ne traga za drugim licima koja se mogu dovesti u vezu sa napadačem.

Povodom incidenta oglasio se i premijer Riši Sunak.

This is a shocking incident. My thoughts are with those affected and their families.



I'd like to thank the emergency services for their ongoing response, and pay tribute to the extraordinary bravery shown by police on the scene.



Such violence has no place on our streets. https://t.co/ekaNY9PY7g