SAMURAJSKIM MAČEM ODRUBIO GLAVU DEČAKU: Prethodno je raskomadao sopstvenu mačku, HOROR u Londonu (UZNEMIRUJUĆE)

Markus Arduini Monco (37) proglašen je krivim za ubistvo četrnaestogodišnjeg dečaka Danijela Andžorina i pokušaj ubistva tri osobe tokom brutalnog napada samurajskim mačem u istočnom Londonu.

Napad se dogodio 30. aprila prošle godine u naselju Hejnolt i trajao je 20 minuta. Monco, koji je u to vreme bio pod uticajem kanabisa, skoro je odrubio glavu dečaku na putu do škole i povredio petoro ljudi. Tužioci su rekli da je prethodno rasparčao svoju mačku, po imenu Vizard, pre nego što je krenuo da „ubije što više ljudi može“.

Monco, španski i brazilski državljanin koji je živeo u Njuhamu, u istočnom Londonu, izjasnio se krivim za posedovanje dva oružja i rekao da je mačeve kupio isključivo kao ukras. Tvrdio je da se ne seća Danijelovog ubistva i negirao je četiri tačke optužnice za pokušaj ubistva, nanošenje ranjavanja sa namerom nanošenja teških telesnih povreda, provalu i nošenje noža.

„Talentovani majstor borilačkih veština“

Na suđenju u Centralnom krivičnom sudu u Londonu, oslobođen je jedne tačke optužnice za pokušaj ubistva i proglašen krivim za nanošenje ranjavanja sa namerom nanošenja teške telesne povrede, kao i po svim ostalim tačkama optužnice.

Sudu je rečeno da je Monco „talentovani majstor borilačkih umetnosti“, a poroti je prikazan snimak na kojem 4. aprila prošle godine otvara kutiju sa novim samurajskim mačem. U četvorominutnom videu, on opisuje mač kao „je*eno se**i“, maše njime pred kamerom i izvodi razne pokrete.

Na dan napada, nadzorne kamere su zabeležile trenutak kada je Monco svojim sivim kombijem Ford Tranzit velikom brzinom udario pešaka Donata Ivulea, dok su se u pozadini čuli vrisci. Ivule je svedočio da je mislio da umire i video je krv kako mu teče niz vrat nakon što ga je Monzo posekao mačem, a zatim pobegao.

Upozoravamo čitaoce da sledeći snimak sadrži uznemirujući sadržaj.



"Da li veruješ u Boga?"

Svedoci su rekli da je Monco „trčao okolo kao manijak“ i „izgledao je odsutno, kao da uopšte nije bio tamo“. Danijel Andžorin, koji je napustio svoj dom oko 7 sati ujutru noseći školsku uniformu i slušalice, napadnut je s leđa i, prema rečima tužioca Toma Litla, Monco mu je skoro odrubio glavu.

Policajaka Jasmin Mečem-Vitfild je jurila Moncu kroz uske uličice, ali ju je tri puta udario mačem od 60 centimetara. Zatim je ušao u kuću kroz zadnja vrata i popeo se na sprat, gde je napao uspavani par, Sindi Arijas i Henrija De Los Riosa Polaniju, pitajući ih: „Da li verujete u Boga?“

„Imam višestruke ličnosti, uključujući i profesionalnog ubicu“

Tužilac je rekao da su preživeli samo zato što se njihova četvorogodišnja ćerka probudila i počela da plače. Monco je potom napao inspektora Moloja Kembela mačem i na kraju ga je policija savladala kada je pokušao da pobegne penjući se na krov garaže.

