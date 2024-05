U DUBAIJU ALARMANTNO STANJE - Kiša neprestano pada, ulice poplavljene, stanovništvo u strahu (VIDEO)

Ujedinjeni Arapski Emirati opet su na udaru velike količine padavina o čemu svedoči kiša koja u Dubaiju pada od 3 sata jutros.

Iako je za sada stanje pod kontrolom i nema naznaka da će se ponoviti situacija od pre nekoliko dana, stanovnici su uplašeni.

Očekuje se da će nevreme trajati i tokom petka. Uvedene su škole na daljinu, a kompanijama se savetuje rad od kuće.

Nekoliko letova su preusmerili sa aerodroma, a u četvrtak su zbog nevremena opet poplavile brojni putevi u gradu.

#Watch | Early on Thursday, the United Arab Emirates, still recovering from severe flooding in April, was struck by heavy rain and thunderstorms in Abu Dhabi and Dubai, leading to disrupted travel. #DubaiRains #Rains #UAE #Thunderstorms #Weather #WorldNews #News pic.twitter.com/1Pmdhj7NAn