Zbog ubistva malog Adama Izraelu preti PRVA OPTUŽBA ZA RATNI ZLOČIN: Dečak koji se IGRAO na ulici kako je upucan (UZNEMIRUJUĆE)

Ubistvo palestinskog dečaka na Zapadnoj obali moglo bi da bude prvi ratni zločin za koji je optužen Izrael od početka sukoba sa Hamasom!



Nekoliko palestinskih dečaka izašlo je 29. novembra prošle godine na ulicu u Dženinu da se zajedno igra.

Međutim, svega nekoliko minuta kasnije, Adam (8) i njegov brat Bazil (15) ležali su mrtvi od hitaca koje su ispalili izraelski vojnici, a BBC tvrdi da je došao do dokaza koji ukazuju na teško kršenje ljudskih prava.

This was Adam before Israel killed him.

Na snimcima se vidi kako Bazil kobnog dana stoji pored gvožđare čije su rešetke spuštene i zaključane. Adam je stajao pored starijeg brata. Iznenada je ka njima skrenuo konvoj od najmanje šest oklopnih vozila IDF.

Nepoznati vojnik otvorio je prednja vrata oklopnog vozila i imao direktan pogled na dečake. Bazil je istrčao na sredinu puta dok je Adam krenuo da beži u suprotnom smeru od vojnika. Odjeknulo je najmanje 11 hitaca. Medicinski izveštaji do kog je došao BBC pokazuju da su dva metka pogodila Bazila u grudi dok je jedan pogodio Adama u potiljak.



Na snimcima se vidi i da Bazil drži nešto u ruci, međutim, nije jasno šta, a IDF je objavio fotografiju na kojoj se navodno vidi da je imao eksplozivni uređaj.

An Israeli occupation forces sniper killed a nine-year-old child in Jenin.



His name was Adam al-Ghoul.

Eksperti se slažu da bi incident trebalo istražiti dok neki tvrde da izgleda kao da je bilo kršenja međunarodnog prava.

Ben Sol, specijalni izvestilac UN za ljudska prava, navodi da se mogu postaviti pitanja da li je smrtonosna sila smela biti korišćena u Bazilovom slučaju dok mu ubistvo Adama deluje kao namerni napad na civile što predstavlja ratni zločin.



Doktor Lorens Hil-Kotorn, kodirektor Centra za međunarodno pravo sa Univerziteta u Bristolu, smatra da su vojnici IDF morali da imaju drugačiji pristup.

- Vojnici su bili u oklopnim vozilima. Čak i da je postojala pretnja, trebalo je da se odvezu i isplaniraju hapšenje, umesto da se odluče za očigledno neselektivnu i smrtonosnu silu koja je kršenje međunarodnog prava - rekao je stručnjak.

IDF tvrdi da su se dečaci spremali da bace eksploziv na konvoj.



BBC, međutim, navodi da prema izjavama očevidaca i snimcima Adam nije izgledao kao da je naoružan dok je trčao u suprotnom smeru kad je pogođen u potiljak.

IDF je dodala da se okolnosti Bazilove i Adamove smrti i dalje razmatraju što je rutinsko saopštenje za svaku smrt deteta na Zapadnoj obali usled vojnih aktivnosti. Navela je i da se bojeva municija koristi samo da bi se uklonile neposredne pretnje.

Nekoliko bivših vojnika IDF, koji su pogledali dokaze, tvrde da će izraelski pravni sistem zaštititi vojnike koji su koristili smrtonosnu silu bez obzira na to da li je bila opravdana ili ne.

Jedan bivši narednik, koji je služio na Zapadnoj obali od 2018. do 2020. godine, rekao je da bi bilo potrebno da izraelski vojnik ubije Palestinca iz neposredne blizine da bi se to doživelo kao ubistvo u Izraelu i da praktično postoji nula posto šanse da dođe do krivičnog postupka protiv vojnika u slučaju kao što je Adamov.

Podaci izraelske grupe za zaštitu ljudskih prava Ješ Din sugerišu da manje od jedan odsto svih pritužbi protiv izraelskih vojnika završavaju krivičnim gonjenjem.

