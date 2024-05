ISPLIVALI DOKAZI! Evo zbog čega je uhapšen muž Ane Knežević - od nepoznate Kolumbijke je tražio nešto JAKO ČUDNO

Bivši suprug Ane Marije Kneževič Henao (40), čiji se trag izgubio 2. februara u madridskom naselju Salamanka, priveden je na međunarodnom aerodromu u Majamiju.

Televizija Local 10 je u ponedeljak uveče dobila federalnu krivičnu prijavu koja detaljno opisuje niz događaja koje su istražitelji naveli kao osnovu za povezivanje Davida Kneževića sa otmicom njegove bivše supruge.

Kako navode tamošnji mediji, Ana Marija Knežević poslednji put je viđena u svom stanu u Madridu popodne 2. februara. Navodi se da je bila u Španiji od 26. decembra usred "spornog" razvoda od svog supruga, koji "nije želeo da ravnomerno podele bračnu imovinu".

Mala pojedinost dovodi do ključnog dokaza

Vlasti su navele da je neposredno pre 21:30 časova 2. februara, muškarac sličan Davidu Kneževiću, američki državljanin rođen u bivšoj Jugoslaviji, zabeležen na video nadzoru kako nosi kacigu i farba sprejem sočivo sigurnosne kamere.

Tužioci su takođe rekli da je na snimku prikazan muškarac kako lepi selotejp na bravu ulaza zgrade kako bi sprečio bilo koga da uđe. Sudski dokumenti navode da je muškarac kasnije zabeležen na video nadzoru kako izlazi iz lifta zgrade sa koferom.

Španski vatrogasci su došli do zgrade dva dana kasnije radi provere, ali nisu videli znakove da je Kolumbijka Ana Marija Knežević bila tamo, navode mediji. Policijska pretraga otkrila je da su njen telefon, laptop i punjači nestali.

Nakon pregleda snimaka, španska policija je uspela da identifikuje marku spreja koji je korišćen da bi se zamaglila sigurnosna kamera. Istražitelji su tada uspeli da otkriju da je prodavnica u Madridu prodala konkretnu marku spreja istog dana - muškarcu sličnom Davidu Kneževiću.

Taj muškarac je takođe kupio i dva rola selotejpa, rekli su istražitelji.

Neobičan zahtev

Vlasti tvrde da je 3. februara David Knežević imao neobičan zahtev za ženu iz Kolumbije koju je upoznao na aplikaciji za upoznavanje u oktobru. Želeo je da prevede poruku na "savršeni kolumbijski" za prijatelja u Srbiji koji piše scenario koji uključuje lik iz Kolumbije.

Tužioci tvrde da mu je u njihovom WhatsApp razgovoru žena rekla, na španskom jeziku: "Znaš da ne govorim engleski.. Morala bih se osloniti na prevodioca."

Kako navode mediji, on joj je tada poslao poruku: "Upoznao sam nekoga divnog. Ima vikendicu oko 2 sata od Madrida. Idemo tamo sada i tamo ću provesti nekoliko dana. Skoro da nema signala. Pozvaću te kad se vratim. Poljupci."

"Još jedan!" rekli su tužioci da je rekao ženi nedugo zatim.

"Juče posle terapije, trebala mi je šetnja i on mi je prišao na ulici! Neverovatna povezanost. Kao nikada do sada," David Knežević je zatražio od nje da prevede na kolumbijski španski, što je ona učinila, navode sudski dokumenti.

Was just in court with David Knezevich. No cameras allowed. He was wearing a green t-shirt and khaki pants with handcuffs on his hands and feet.



Hearing was quick. Judge set hearings for later this week and next. Waiting for court document for more answers from authorities.… https://t.co/4vrakI66SI