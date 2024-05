NOVI SKANDAL U KRALJEVSKOJ PORODICI - Čarls odbio da se vidi s Harijem, a izgovor je ni manje ni više nego ŠOKANTAN

Princ Hari stigao je u Veliku Britaniju, a u tamošnjim medijima odjeknula je vest da se, uprkos pozitivnim prognozama o pomirenju sa porodicom, neće videti sa svojim bolesnom ocem, kraljem Čarlsom.

Hari se, takođe, neće susresti ni sa Vilijamom i Kejt, pa se čini da uspostavljanje dobrih porodičnih odnosa nije ništa bliže nego pre.

Vojvoda od Saseksa doputovao je danas u London iz Kalifornije i to sam, bez supruge i dece, kako bi prisustvovao obeležavanju 10. godišnjice događaja Invictus Games, čiji je i osnivač. Princ Hari je verovao da će se tokom ove posete Velikoj Britaniji sastati sa ocem, sa kojim je već neko vreme u zategnutim odnosima, ali se ovaj plan izjalovio jer kralj Čarls ima "prepun raspored".

Da sve bude gore, Hari je danas prisustvovao događaju na mestu koje je manje od pet kilometara udaljeno od Čarlsove rezidencije. Ipak, susret oca i sina je izostao!

"Odgovor na mnoge upite i stalne spekulacije o tome da li će se vojvoda sastati sa svojim ocem dok ove nedelje boravi u Velikoj Britaniji, jeste da to, nažalost, neće biti moguće zbog prepunog rasporeda Njegovog Veličanstva. Vojvoda, naravno, razume očeve obaveze i raspored i razne druge prioritete i nada se da će ga uskoro videti", istakao je danas Harijev portparol.

Na ovu vest reagovao je i kraljevski analitičar Ričard Palmer, nazvavši je "iznenađujućom".

"Iznenađujuće je ako se kralj i Hari zaista uopšte ne sastanu i možda je to znak koliko je još mnogo potrebno da bi se izgradio most između njih. Bilo je mnogo medijskih spekulacija o susreta oca i sina. Iako je to uvek bilo na nivou nagađanja, i sam sam pretpostavljao da će se videti", prokomentarisao je Palmer.

Podsetimo, Hari i Čarls su se poslednji put videli u februaru ove godine, nakon šokantnog saznanja da kralj boluje od kancera.