UKRAJINA ŽESTOKO UZVRATILA UDARAC Rusi krenuli u napad tenkovima, a onda su ih sačekali u zasedi i razneli celu kolonu (VIDEO)

63. odvojena mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine objavila je na Telegramu snimak na kojem se vidi uništavanje ruskih tenkova i oklopnih vozila na ratištu.

- 63. brigada je uz pomoć dodatnih jedinica i braće po oružju iz 60. brigade uništila odjednom deset jedinica ruske tehnike. Kao rezultat neverovatno preciznih artiljerijskih udara i napada bespilotnim letelicama, spaljeno je pet tenkova i pet borbenih vozila pešadije koja su pokušala da napadnu naše položaje - napisali su uz objavljen snimak.

