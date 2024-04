Šokantan snimak sa prve linije fronta: Neverovatan napad, Ukrajinci nisu verovali šta Rusi rade (VIDEO)

Pripadnici ruskih snaga napali su ukrajinske položaje u Lugansku na brzim motociklima.

Na snimku, koji je zabeležio izviđački dron, može se videti nekoliko vojnika na motorima kako jure preko polja izrovanog bombama jurišajući pravo na položaje Oružanih snaga Ukrajine. Manevar su prema nezvaničnim informacijama izveli pripadnici bataljona Zarja u regionu Luganska i prema navodima ruskih vojnih blogera napad je bio uspešan.

- Taktika je jedinstvena i na prvi pogled luda! Motocikli su sa jurišnom grupom pod okriljem artiljerijske vatre brzo prošli kroz sivu zonu i posle kraće borbe zauzeli ukrajinsko utvrđenje. Računica je bila tačna. Taktika je uspela. Neverovatan napad - navodi se u objavi.

🇷🇺🇺🇦 CRAZY RUSSIANS: Assault on motorcycles!



The Luhansk battalion "Zarya" published footage of the assault on the AFU stronghold.



The tactics are unique and at first glance, crazy. Under the cover of artillery fire, motorcycles with an assault group quickly passed through the… pic.twitter.com/pTXv9gUhln