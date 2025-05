Za napad na Harkov spremno 50.000 ruskih vojnika

Organizacija ukrajinskih vojnih analitičara "Dipstejt" (DeepState) saopštila je da su ruske snage uspele da učvrste položaje u Sumskoj oblasti u Ukrajini koja se nalazi na granici sa Rusijom.

Na interaktivnoj mapi "Dipstejta" to područje je sada označeno kao okupirano, a ne više kao "siva zona".

- Dugo vremena Sumska oblast je mogla da se smatra sivom zonom, jer su borci odbrambenih snaga pokušavali i pokušavaju da obuzdaju neprijatelja izvodeći napade dronovima - objavio je "Dipstejt".

Ukrajinska vojska navodi da njene jedinice i dalje aktivno napadaju Ruse na tom području.

"Dipstejt" je takođe juče izvestio da su Rusi napredovali u blizini naselja Odradne, Troicka, Novenka, Basivka i Žuravka.

Nakon što su potisnuli ukrajinske trupe iz pogranične Kurske oblasti u Rusiji koje su snage pod komandom Kijeva mesecima držale pod okupaci.jom, ono što je ostalo od 50.000 ruskih vojnika pozicioniralo se odmah uz granicu s ukrajinskom Harkovskom oblasti.

Analitičari kažu da se već neko vreme očekuje veliki proboj ruskih trupa duž celog fronta ili jednog njegovog dela.

Oni veruju da Rusija ima četiri meseca da probije ukrajinske snage pre nego što vreme ponovo počne da se menja i zima se približi.

Majkl Klark, vojni analitičar Skaj njuza, kaže da je gomilanje trupa rezultat ruske operacije izbacivanja Ukrajine iz dela Kurske oblasti koji su okupirali, a koji nije daleko od Harkova.

Neki od najiskusnijih ruskih vojnika, uključujući i one iz elitne vazdušno-desantne jedinice VDV, poslati su da pojačaju Kursku oblast i možda su još uvek među okupljenim trupama.

- Ako bi te jedinice ostavili tamo, to bi značilo da žele da izvedu nešto drugo. Ako se ove jedinice vrate na područje oko Pokrovska (u Donjeckoj oblasti), to bi značilo da neće pokrenuti veliki strateški napad kod Harkova - ocenio je Klark.

Russian forces have reportedly secured a foothold in northern Sumy Oblast, particularly along the Veselivka-Zhuravka-Novenke-Basivka axis. DeepState analysts now mark these areas as occupied, not contested. Ukrainian defense units are actively resisting, using drones to strike… pic.twitter.com/1GwhENMePB

Britanska televizija prenosi da Klark ne misli da Rusija ima resurse za veliki napad na Harkov ili Sumsku oblast tokom ovog leta.

- Mislim da su Rusi uglavnom potrošili snage koje bi inače upotrebili za stratešku ofanzivu - kazao je vojni analitičar.

Dr Džek Votling, vojni stručnjak u britanskom Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (RUSI), tvrdi da će Rusija verovatno izvesti "meko pokretanje" ofanzive umesto da se upusti u brze manevre sa velikim mehanizovanim jedinicama.

- Rusima nedostaje kvalitet snaga da bi delovali na ovaj način - rekao je on.

Na to da se Rusija sprema za nove napade u Harkovskoj oblasti ukazao je pre nekoliko dana i Andrij Pomahajbus, načelnik štaba 13. brigade ukrajinske Nacionalne garde, koji je naveo da je primećeno gomilanje ruskih snaga blizu granice s Ukrajinom.

On je naveo da Rusija pokušava da pomeri svoje snage bliže liniji kontakta, ali da do sada nije uspela da izvrši napade.

BREAKING:



Sky News reports that more than 50 000 Russian troops have started amassing at the border with Ukraine near Kharkiv, including several elite formations.



An attempt to break through Ukraine’s defensive lines & advance toward Ukraine’s 2nd-largest city could be imminent pic.twitter.com/v63Jgz0LLr