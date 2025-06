Rusija je tokom protekle noći napala dronovima i balističkim raketama Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, pri čemu je ranjeno više ljudi, uključujući dete.

To su rano jutros objavile lokalne vlasti.

Kijev indipendent prenosi izjavu Ihora Terehova, gradonačelnika Harkova, da je u napadima dronova na Holodnohirski okrug grada povređeno šest osoba, među kojima i sedmogodišnji dečak.

- Dve ruske balističke rakete su takođe ciljale Kijevski okrug, rekao je Terehov.

On je naveo da je jedna od raketa pogodila put "samo nekoliko desetina metara" udaljen od lokalne škole, dok je druga pala na područje blizu solitera, razbivši prozore i oštetivši fasade.

- Čudo je da nije bilo žrtava - rekao je Terehov i dodao da je u napadu oštećeno nekoliko kuća, jedno civilno preduzeće i više vozila.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je prethodno da se Rusija možda sprema za još jedan masovni udar na Ukrajinu nakon uspešne operacije Kijeva nazvane "Paukova mreža" koja je juče izvedena na području od juga Sibira do Murmanske oblasti na severozapadu Rusije i u kojoj su dronovi napadnute baze sa strateškim bombarderima.

- Čak i pre početka ove operacije, imali smo obaveštajne podatke o pripremi još jednog ruskog masovnog udara. I veoma je važno da svi naši ljudi ne ignorišu vazdušna upozorenja. Sinoć je bilo skoro 500 ruskih dronova, udarnih dronova. Svake nedelje su povećavali broj jedinica po udaru. Sada su takođe pripremili krstareće rakete Kalibr sa morskih nosača aviona - rekao je Zelenski u sinoćnjem redovnom obraćanju naciji.

Rusija je poslednjih dana pokrenula višestruke vazdušne napade velikih razmera na Ukrajinu.

⚡️Russia attacks Kharkiv with ballistic missiles, drones, injuring at least 6, including child.



A 7-year-old boy was among the victims injured in overnight attacks on the city of Kharkiv, Mayor Ihor Terekhov reported. https://t.co/8VKlBN1EZf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 02. јун 2025.

Grad Harkov i okolni region su prethodne noći bili pod velikim napadom tokom masovnog ruskog udara dronova.

At dawn, russia launched a combined attack on Kharkiv, striking the city with drones & missiles. Homes were destroyed. One missile struck a road, leaving a gaping crater & the phrase “thank God it wasn’t a house” hanging in the air. Six people injured, including two children pic.twitter.com/HhwK7av81H — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) 02. јун 2025.

Rusija je lansirala skoro 500 dronova na Ukrajinu, oborivši svoj prethodni rekord po broju dronova ispaljenih u jednoj noći.

Harkovska oblast na severoistoku Ukrajine je redovna meta ruskih raketnih bombardovanja i napada dronovima.

Moments when a "Geran" strike hit an AFU facility in the settlement of Izyum, Kharkiv region.#Russia #Ukraine️ #RussianUkraineWar pic.twitter.com/7utSO4628X — Bharat Defense Forces 🇮🇳🪖 (@BharatDefForces) 02. јун 2025.

Rusija je često napadala gusto naseljena naselja u gradu Harkovu, pogađajući stambene zgrade i civilnu infrastrukturu.

Autor: Dalibor Stankov