ŠAHIDI SE ZABILI U STAMBENE ZGRADE I ŠKOLE U UKRAJINI! Masovni ruski napad dronovima na grad Konotop (VIDEO)

Rusija je tokom protekle noći napala grad Konotop u ukrajinskoj pograničnoj Sumskoj oblasti.

To je objavio gradonačelnik Artem Semenihin koji je naveo da ima ranjenih civila i da su oštećene škole i prekinuto snabdevanje strujom i vodom.

Vojna uprava Sumske oblasti je saopštila na Telegramu da je ranjeno 13 ljudi, a da se još istražuje da li ima drugih žrtava.

- Rusi su koristili bespilotne letelice tipa Šahid, usmravajući ih, između ostalog, u stambene zgrade, obrazovne i medicinske insitucije - navedeno je u postu u kojem piše da je Rusija izvela "masovni" napad na energetsku i civilnu infrastrukturu u Konotopu.

Semenihin je naveo da je dvoje ranjenih civila hospitalizivano i da je jedna od žrtava u komi.

Overnight, Russian drones attacked residential buildings and civilian infrastructure in Konotop, Sumy region.



Among the victims are teenagers.



The city has suffered extensive destruction. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/qMHdCtnoF8