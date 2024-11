Snažne eksplozije u Kijevu, ljudi beže u skloništa, Rusija napala raketama i dronovima.

Rusija je pokrenula snažan napad na Kijev tokom noći, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti i nastradalima. Prema pisanju Kijev independenta, Rusija je napala Kijev balističkim i krstarećim raketama, kako prenose brojni Telegram kanali.

BREAKING: 🇺🇦 Ukrainian sources report a new wave of "Shahed" drones heading toward Kyiv, with explosions heard across the city. pic.twitter.com/PBPqphCkKc