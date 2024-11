EKSPLOZIJE U KIJEVU, ZATVOREN UKRAJINSKI PARLAMENT! Poslanicima poručeno da sklone porodice na sigurno, ruski napadi širom Ukrajine (VIDEO)

Ukrajinski parlament zatvoren iz bezbednosnih razloga, eksplozije u Kijevu.

Ukrajina je danas zatvorila parlament iz bezbednosnih razloga,dan nakon ruskog napada novom hipersoničnom balističkom raketom na vojni objekta u gradu Dnjipro.

- Na dan 22. novembra planirana je sednica Verhovne rade, na kojoj je trebalo da bude pitanja i o vladi, ali je ovo otkazano iz razloga povezanih sa potencijalnim bezbednosnim problemima - objavio je ukrajinski javni medijski servis Suspilne.

Britanski list Indipendent prenosi da je od ukrajinskih poslanika zatraženo da sklone porodice iz dela Kijeva u kojima se nalaze institucije vlasti, a naredna sednica parlamenta nije prlanirana pre decembra.

Na društvenim mrežama jutros su se pojavile informacije o više eksplozija koje su odjeknule u Kijevu.

Ukrajinska agencija TSN je objavila da su detonacije registrovane u Kijevskoj, Dnjipropetrovskoj i Sumskoj oblasti.

Ukrainian media reports multiple explosions in Kyiv. The blasts have raised concerns about ongoing attacks in the capital. Details on the cause and extent of the damage are still emerging.#Kyiv #Ukraine #Explosions #MilitaryConflict #UkraineWar — X Headlines (@XHeadlinec) 22. новембар 2024.

Bugarski sajt Fakti prenosi da je uzbuna na vazdušnu opasnost oglašena u Dnjipropetrovskoj, Žitomirskoj, Kijevskoj, Poltavskoj, Sumskoj i Černihivskoj oblasti.

Najmanje četiri eksplozije odjeknule su u gradu Sumi.

Kijev indipendent prenosi navode lokalnih vlasti da je u noćašnjem ruskom napadu na taj grad dronovima Šahid ubijeno dvoje ljudi, a 12 osoba je ranjeno.

Spasioci su upućeni na mesto napada, a operacija izvlačenja ljudi iz ruševina nastavljena je i tokom jutra.

On the night of November 22, Russian troops attacked a residential neighborhood in Sumy with Shahed attack drones. Two people were killed in the attack, according to the Sumy Regional Military Administration and Mayor Artem Kobzar. At least 12 people were also reported injured. pic.twitter.com/gvBMBvhVm6 — Hromadske Int. (@Hromadske) 22. новембар 2024.

Vojna uprava Sumske oblasti nije iznela detalje o napadu.

Grad Sumi je bio meta velikog ruskog napada i 18. novembra kada je ubijeno 11 ljudi i ranjeno 89 osoba, uključujući 11 dece, kada je balistička raketa pogodila stambenu zgradu.

Ukrajinska Sumska oblast se graniča sa Brjanskom, Kurskom i Belgorodskom oblašću u Rusiji i njeni stanovnici su izloženi svakodnevnim napadima.

Rusija danas i sutra zatvara delove svog vazdušnog prostora zbog testiranja raketa.

From this morning russian terrorist attack on a civilian area on Sumy that killed 2 and wounded 12! With the risk of repeating myself, these attacks on civilians are not by mistake, in fact it's a known russian tactic used by these abominations in every single war @IntlCrimCourt pic.twitter.com/Oa04HXviSO — Clown (@DanaSLJL) 22. новембар 2024.

To je sinoć objavio Kijev post na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter), pozivajući se na ruske medije.

Navodi se da je slično obaveštenje stiglo i kada je Rusija juče lansirala balističku raketu "Orešnik" na ukrajinski grad Dnjipro.

Skaj njuz prenosi da su jutros u 8.25 sati po lokalnom vremenu vlasti Sankt Peterburga saopštile da su privremeno obustavljeni letovi na međunarodnom aerodromu "Pulkovo" u rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina.

Autor: Aleksandra Aras