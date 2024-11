PUTIN NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU: Evo šta Rusi masovno proizvode otkad je Ukrajina upotrebila ATACMS rakete (VIDEO)

Rusija je započela serijsku proizvodnju mobilnih skloništa koja mogu zaštititi od raznih pretnji, a to navodno uključuje i radijaciju od nuklearne eksplozije.

Sklonište "KUB-M" može ponuditi 48-časovnu zaštitu od različitih prirodnih opasnosti, kao i opasnosti koje je stvorio čovek.

Tu spadaju eksplozije i šrapneli iz konvencionalnog oružja, padanje krhotina sa zgrada, opasne hemikalije i požari.

Standardno sklonište ovog tipa može primiti 54 osobe, a ukoliko je potrebno, moguće ga je nadograditi.

