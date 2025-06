Ruski raketni i dronski napad velikih razmera terorisao je Ukrajinu tokom protekle noći, a širom zemlje oglasili su se alarmi za vazdušni napad, uključujući i zapadne oblasti koje su daleko od linija fronta.

To navodi Kijev indipendent koji podseća da su se ruska bombardovanja dramatično intenzivirala tokom prošlog i ovog meseca, a masovni napadi postaju sve češći i smrtonosniji.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je kasno uveče sinoć da je Rusija lansirala tri bombardera Tu-95 sa vojnog aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti, kao i da se više grupa ruskih dronova kreće ka različitim regionima.

Nekoliko sati kasnije, Ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da je ruski MiG-31K – avion sposoban da nosi balističke rakete Kinžal – poleteo sa aerodroma Savaslejka u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti.

Nakon toga stiglo je upozorenje da su krstareće rakete usmerene ka nekoliko regiona, uključujući Ternopiljsku, Lavovsku i Ivano-Frankivsku oblast u zapadnoj Ukrajini.

Operativna komanda oružanih snaga Poljske, zemlje članice NATO, saopštila je da je podigla borbene avione i aktivirala jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) kao odgovor na ruske vazdušne napade na zapadu Ukrajine.

Eksplozije i udari su prijavljeni u Nikolajevu, Kremenčuku, Zaporožju, Čerkaskoj oblasti, Ivano-Frankovsku i Lavovu, dok su talasi napada pristizali tokom cele noći.

Neki regionalni zvaničnici su podelili preliminarne izveštaje o šteti i žrtvama čak i dok je PVO nastavila da deluje u tom području.

Kijev post navodi da je ukrajinski pilot F-16 je poginuo tokom noći dok je branio zemlju od jednog od najvećih ruskih vazdušnih napada do sada.

- Potpukovnik Maksim Ustimenko (31) je poginuo nakon što je njegov borbeni avion oštećen tokom operacije presretanja ruskih raketa i dronova - saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Tokom odbrambene operacije, Ustimenko, pilot prve klase, uništio je sedam neprijateljskih vazdušnih ciljeva u svom F-16 pre nego što je njegov avion pretrpeo kritičnu štetu.

Uspeo je da usmeri svoj avion dalje od naseljenih područja, ali nije uspeo da se katapultira na vreme.

- Poginuo je kao heroj - saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, upućujući saučešće njegovoj porodici.

Navodi se da je napad izvršen protekle noći bio kombinovani udar u kojem je učestvovalo 537 vazdušnih meta - krstarećih, balističkih i hipersoničnih raketa, kao i dronova Šahid, prema podacima ukrajinskog ratno vazduhoplovstva i grupa za posmatranje.

‼️For you it’s just a NUMBER, but for us it’s a PURE HORROR: 537 aerial attack assets launched against Ukraine overnight by the Russians. ▪️ 477 strike UAVs, including Shaheds and various decoy drones, launched from Kursk, Shatalovo, Orel, Bryansk, Millerovo (Russia), and Chauda… https://t.co/cwsUmZTFbP pic.twitter.com/JX5tK3axED

Napad je obuhvatio:

- 477 jurišnih dronova tipa Šahid i mamci bespilotnih letelica, lansiranih sa ruske teritorije i okupiranog Krima

- 4 hipersonične rakete H-47M2 Kinžal iz ruske Tambovske oblasti

- 7 balističkih raketa Iskander-M/KN-23 iz Voronješke oblasti i Krima

- 41 krstareću raketu H-101 i Iskander-K iz Saratovske, Kurske i Brjanske oblasti

- 5 krstarećih raketa Kalibar iz Crnog mora

- 3 navođene rakete S-300 iz ruske Kurske oblasti

Ukrajinska PVO, uključujući borbene avione, protivraketne jedinice, sisteme za elektronsko ratovanje i mobilne grupe, aktivirana je širom zemlje.

Uništili su ili neutralisali 475 neprijateljskih ciljeva, uključujući:

- 211 oborenih dronova Šahid, a dodatnih 225 dronova je odbijeno elektronskim ometanjem

- 1 oborenu balističku raketu Iskander

- 33 oborene krstareće rakete H-101/Iskander-K, jedna neutralisana elektronskim sistemima

🇺🇦❗🇷🇺 A Russian Shahed drone was shot down by anti-aircraft artillery.



Overall, it was a difficult night in Ukraine — such a large-scale attack hasn't occurred in a long time. Drones were detected flying through Moldovan and likely Romanian airspace, as well as near the Polish… pic.twitter.com/lt6Jxvs5h1