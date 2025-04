Samo nekoliko nedelja nakon što su se u većem broju pojavili na prvoj liniji fronta u Ukrajini, ruski kamioni GAZ-69, muzejski primerci iz 1950-ih, očito su prvi put direktno učestvovali u napadu na ukrajinske položaje.



"Na korak smo do juriša GAZ-69", napisao je 1. aprila analitičar otvorenih izvora Moklasen. Pokazalo se da je bio u pravu.

Napad u četvrtak u blizini Belogorovke, na granici Luganske i Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini, završio se loše za barem jedan GAZ-69, vojni kamion s pogonom na sva četiri točka i težinom od oko 1,6 tona, proizveden u moskovskoj fabrici Molotov između 1952. i 1972. godine.

Ti kamioni su potpuno nezaštićeni, osim što neki ruski vojnici na njih improvizovano zavaruju metalne kaveze kako bi ih zaštitili od dronova.

GAZ-69 pogodio je dron s kamerom iz prvog lica, kojim je upravljala ukrajinska bespilotna jedinica Abver Grupe, deo 81. vazdušno-desantne brigade. Napadu su bili izloženi i ostali kamioni iz kolone koji su takođe imali civilni izgled, među njima verovatno i dodatni GAZ-69 modeli. "Niko nije stigao, niko nije došao do ukrajinskih položaja", izvestili su iz Abver Grupe.

