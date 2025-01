Ukrajinske trupe probile su rusku granicu u iznenadnom upadu 6. avgusta prošle godine i poslednjih pet meseci odolevaju pokušajima Rusa da ih proteraju. Izveštaji ruskih blogera ukazuju da je poslednji ukrajinski napad doveo ruske snage u odbranu.

- Uprkos snažnom pritisku neprijatelja, naše jedinice herojski drže liniju - navodi kanal "Operativni izveštaji".

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - The Ukrainian Armed Forces have initiated a large-scale offensive in the Kursk region. Initially reported by Z channels, it was stated that the Ukrainians assembled six brigades for the attack, advancing with armored groups towards the village of Bolshoye Soldatskoye… pic.twitter.com/tlQXgBXz8c