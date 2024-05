PRVI SNIMCI RAZMERE RAZARANJA NA KRIMU NAKON RUSKOG NAPADA: Uništene vojne zgrade i ruski AVIONI! (VIDEO)

Na snimku se vidi vazdušna baza Belbek u blizini Sevastopolja na Krimu, kao i uništeni borbeni avioni.

Nakon što su desetine dronova napale Krim, satelitski snimci koje je objavio "Makar Technologies" 16. maja pokazuju razmere razaranja na Krimu.

Na snimku se vidi vazdušna baza Belbek u blizini Sevastopolja na Krimu, kao i borbeni avioni MiG-29 i MiG-31 za koje se čini da su oštećeni u Belbeku. Takođe možete videti uništeno skladište goriva u vazduhoplovnoj bazi Belbek, kao i uništeni avion Su-27.

On @Maxar imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. https://t.co/ZWflMYUFVw pic.twitter.com/80N56MRP2h

CNN piše i o satelitskim snimcima koji pokazuju tri uništena ruska aviona i oštećene zgrade u vazduhoplovnoj bazi Belbek u okupiranom lučkom gradu Sevastopolju.

Na snimku se vide dva izgorela aviona na glavnoj liniji leta u Belbeku, a treći je parkiran na zaštitnom nasipu. Satelitski snimci pokazuju jednu porušenu zgradu u blizini i još jednu, koja je pretrpela značajna oštećenja.

Aftermath of the 2 Ukrainian strikes on Belbek airfield over 2 consecutive nights, as seen in a HR satellite image by @planet from May 16. At least several MiG-31s appear to be destroyed + a fuel depot (according to Wikimapia). Another scorch mark is visible at 44.6857, 33.5590. pic.twitter.com/eTrMjIdI5N