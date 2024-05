PREDSEDNIK IRANA EBRAHIM RAISI JE MRTAV! Zvanično potvrđene loše vesti

Iranski potpredsednik Mohsen Mansuri potvrdio je izveštaje o smrti predsednika Irana Ebrahima Raisija.

Iranski mediji potvrdili su smrt iranskog predsednika Ebrahima Raisija i ministra spoljnih poslova Hoseina Amir-Abdolahijana nakon pada helikoptera u planinskoj pokrajini Istočni Azerbejdžan.

Iranski državni mediji Press TV i poluzvanične novinske agencije Tasnim i Mehr javile su da su svi oni koji su bili u helikopteru poginuli, javlja CNN.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ