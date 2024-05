NOVI DETALJI TRAGEDIJE: Jedan od putnika bio ŽIV i sat vremena nakon PADA helikoptera - Pokušavao da SPASI predsednika Irana!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Azin Haghighi/Moj News Agency via AP, Tanjug AP/Ali Hamed Haghdoust/IRNA via AP, Tanjug AP/Mert Gokhan Koc/Dia Images via AP ||