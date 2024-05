Vaspitačica ubila bebu u vrtiću - Sada je doneta presuda! Reči sudije pamtiće dok je živa (FOTO)

Radnica u vrtiću u engleskom gradu Stokportu osuđena je danas na 14 godina zatvora zbog ubistva devetomesečne devojčice koju je ostavila vezanu u lejzi begu glavom nadole više od 90 minuta.

Devojčica Dženeviv Mihan ugušila se nakon što ju je Kejt Rouli, zamenica direktora vrtića "Prstići" u Čidl Halmu u Stokportu dovela u "smrtnu opasnost", prenosi The Guardian.

Roulijeva (37) je nakon četvoronedeljnog suđenja na krunskom sudu u Mančesteru proglašena krivom za ubistvo iz nehata.

Osudivši je danas na 14 godina zatvora, sudija Elenbogen KC, rekla je da je Roulijeva smatrala da je mala Dženeviv "u najboljem slučaju smetnja, a ponekad je na nju gledala i s antipatijom".

#JAILED | Nursery worker jailed for the manslaughter of 9-month-old baby Genevieve.



Kate Roughley (04/03/1987) has been jailed for 14 years. She was found guilty of manslaughter following a four-week trial.



Read more about our investigation here: https://t.co/vieNLOTIRO pic.twitter.com/poodj6KFu1