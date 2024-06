ALIS JE IZAŠLA SA POSLA 15 MINUTA RANIJE, PA POGINULA - Stravična nesreća odnela još jedan život! Sada je doneta i presuda (FOTO)

Pijan vozač koji je u direktnom sudaru u Lidsu usmrtio devojku i teško povredio sopstveno dete osuđen je na osam godina zatvora.

Džonaton Hopkinson (35) projurio je usred noći 160 kilometara na sat kroz centar Lidsa i udario automobil Alis Birkol (22) koja je prethodno uz dozvolu šefa napustila posao 15 minuta ranije. Alis je preminula od zadobijenih povreda dva dana kasnije u bolnici dok su Hopkinson i njegova ćerka, koja je tada imala osam godina, zadobili teže povrede.

Nesreća se dogodila 2022. godine.

Tužilac Majkl Smit rekao je u utorak na sudu u Lidsu da je samo nekoliko meseci nakon kobne saobraćajne nesreće Hopkinson ponovo uhvaćen u prebrzoj vožnji.

'We all miss her beautiful face': Family fight back tears in heartbreaking tributes to Leeds woman killed in horror crashhttps://t.co/DPQLZIjrr1