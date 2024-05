SERIJSKI UBICA OTKRIVEN POSLE 50 GODINA - Ubio najmanje 4 devojčice, provaljen zahvaljujući DNK analizama (FOTO)

Kanadska policija povezala je ubistva četiri mlade žene pre skoro 50 godina sa sada pokojnim američkim beguncem koji se krio u Kanadi od sredine 1970-ih do kasnih 1990-ih, piše Tajm.

Policajac iz Alberte Dejv Hol rekao je u petak da je Geri Alen Sreri povezan sa nerešenim ubistvima i se**ualnim napadima u zapadnoj Kanadi, a vlasti su zamolile svakoga ko ima informacije koje povezuju Srerija sa drugim nerešenim slučajevima. Sreri je umro 2011. godine u zatvoru u državi Ajdaho prirodnom smrću dok je služio doživotnu kaznu zatvora zbog silovanja.

Žrtve su devojke i mlade žene

Otkriće serijskog ubice je došlo kada su vlasti počele da upoređuju DNK ubice sa profilima na veb lokacijama predaka, što je na kraju dovelo do podudaranja sa Srerijem, rekao je Hol.

Gary Allen Srery: US predator tied to 4 murders and counting in Canada while running from feds #Canadian #CDNNews #CanadianPolice #Crime [Video] A U.S. fugitive and convicted sexual predator fled to Canada while on bail and killed at least four women,… https://t.co/2sSW08akWM — Melina Handler (@HandlerCND) 21. мај 2024.

Policija veruje da su dve žrtve koje je Sreri ubio 1976. Eva Dvoržak i Patriša Mekvin. Obe 14-godišnjakinje koje su pohađale srednju školu u Alberti. Poslednji put su viđene kako zajedno šetaju u centru Kalgarija, a sledećeg dana njihova tela su pronađena na putu ispod podvožnjaka autoputa zapadno od grada.

Alberta RCMP link four Calgary murders in 1970s to American serial killer #CDNNews #Canadian #Canada #CanadaCrimes #CanadaNews [Video] Alberta RCMP have linked four murders five decades ago to serial sexual offender and killer Gary Allen Srery, who died… https://t.co/9DU3rkPGZv — Canada News Video (@CanadaNewsVideo) 18. мај 2024.

U proleće 1976. Melisa Rehorek (20) se preselila u Kalgari iz Ontarija. Bila je domaćica koja je živela u centru grada, a poslednji put ju je videla cimerka pre nego što je stopirala. Sledećeg dana njeno telo je pronađeno u jarku zapadno od grada. Poslednja žrtva koju su uspeli da povežu sa Srerijem bila je 19-godišnja Barbara Meklin. Ubijena je 1977. godine, a poslednji put je viđena kako izlazi iz hotelskog bara. Njeno telo je pronađeno šest sati kasnije.

🚨Canadian police have linked the deaths of 4 young women from nearly 50 years ago to Gary Allen Srery, a now-deceased U.S. fugitive who hid in Canada from the mid-1970s to the late 1990s. pic.twitter.com/7LNt9KW4B2 — US-Crimes (@OfficialUScrime) 18. мај 2024.

Imao je debeo dosije

Hol je rekao da vlasti u to vreme nisu objavile uzrok smrti dve 14-godišnje devojčice, ali je rekao da se zna da su se udavile. Uzorak je uzet sa sva četiri mesta zločina, ali u to vreme nije postojala tehnologija za pronalaženje DNK podudaranja, rekao je Hol.

Sreri je imao opsežan dosije uključujući silovanje, otmicu i provalu kada je pobegao u Kanadu iz Kalifornije 1974. Živeo je u Kanadi ilegalno do hapšenja zbog se**ualnog napada u Nju Vestminsteru 1998. godine. Koristio je devet različitih imena i često je menjao izgled, prebivalište i vozila koja je koristio. Dokumente i socijalnu pomoć primao je pod lažnim imenom. Povremeno je radio kao kuvar. Deportovan je u SAD 2003. godine, gde je osuđen na doživotni zatvor.