Umro glumac iz čuvene Dinastije: Tužne vesti saopštila njegova supruga, imao je neizlečivu bolest

Nortrop je ušao u filmsku industriju kasnih 1970-ih ... počevši od pojavljivanja u bitnim ulogama u serijama poput "Baretta" i "The Valtons".

Glumac iz "Dinastije" i "Dani naših života" Vejn Nortrop preminuo je u petak 30. decembra u 77. godini.Tužne vesti potvrdila je njegova publicistkinja Sintija Snajder, koja je rekla da je Nortrop umro u domu za filmove i televiziju Voodland Hills, domu za pomoć onima koji su u filmskoj industriji.TV glumac se šest godina borio sa Alchajmerovom bolešću. Nortropova supruga Lin Hering Nortrop izdala je saopštenje u kojem je rekla:

„Uneo je poslednji dah u naručju svoje porodice. Želimo da se zahvalimo najbrižnijem i najneverovatnijem mestu, The Motion Picture and Television Home za tako veliku brigu o njemu. Vejn je dirnuo toliko ljudi svojim smislom za humor i duhovitošću. Muž već 43 godine, najbolji tata ikada za svoja dva sina, Henka i Grejdija, i rančer koji je voleo svoje krave i bio prijatelj mnogima."

Nortrop je slavno glumio detektiva Romana Brejdija u „Danima naših života“ od 1981. do 1984., a zatim od 1991. do 1994. godine. Northrop je ušao u filmsku industriju kasnih 1970-ih ... počevši od pojavljivanja u bitnim ulogama u serijama poput "Baretta" i "The Valtons". Svoj veliki uspeh dobio je 1981. kada je dobio ponavljajuću ulogu u "Dinastija", pojavljujući se u pilotu kao Majkl Kalhejn, šofer Blejka Karingtona naftnog barona Džona Forsajta.

Autor: M.K.