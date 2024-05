PENTAGON UPOZORIO: Državljani Kine i Rusije pokušavaju da se infiltriraju u američke vojne baze!

Iz Nadzornog odbora Predstavničkog doma Kongresa SAD, navode da su čak i obični kineski turisti pod pritiskom vlade u Pekingu da snimaju materijal od vojnog značaja tokom putovanja u Ameriku.

Nacionalna sigurnost Sjedinjenih Država je ugrožena usled talasa ruskih i kineskih državljana koji pokušavaju da se infiltriraju u vojne baze, upozorio je Daril Kodl, admiral američke mornarice. Kako je preneo Daily Mail, šef komande američke mornarice tvrdi da se pokušaji infiltracije dešavaju "dva ili tri puta nedeljno", samo u mornaričkim bazama.

Više od sto pokušaja izvršili su državljani Kine prošle godine, a kada budu otkriveno oni tvrde da su nevini turisti.

Navy Admiral warns Russian and Chinese nationals are trying to infiltrate US military bases https://t.co/uF8zWS2Sr8 pic.twitter.com/F25V1Q9DnG

"Ove situacije i pokušaji proboja u naše vojne baze strnaih državljana su sve češći", rekao je admiral Kodl i nastavio:

"U pitanju su ruski ili kineski državljani, ali ima ih i drugih nacionalnosti. U većini slučajeva oni imaju pasoše i dokumenta, ali nema nikakvog načina da dobiju autorizaciju da uđu u bazu. Vrlo je teško da utvrdimo motive u svim osim slučajevima".

Operativci iz komunističke Kine su uhvaćeni kako rone nedaleko od Kejp Kanaverala, lutjau nedaleko od mesta lansiranja raketa u Novom Meksiku ili tvrde da traže hotel kada su uhvaćeni nedaleko od jedne baze na Aljaski. Trojica kineskih državljana osuđena su 2019. na robiju zbog fotografisanja vojne infrastrukture u vojnoj bazi na Ki Vestu na Floridi. Iste godine dvojica kineskih državljana su proterana iz Amerike pošto su pokušala da sa automobilom uđu u jednu vojnu bazu u Virdžiniji.

Većina stranih državljana koji su uhvaćeni dobiju male novčane kazne i savetuje im se da se ne vraćaju, jer se njihovi prekršaji ne smatraju federalnim zločinom.

"Ovo je nešto što vidimo verovatno dva ili tri puta nedeljno, gde zaustavljamo ove ljude na kapiji, a radi se samo o mornarici. Obično imaju sličnu priču. Ja sam student, ja sam entuzijasta, želim da vidim brodove", rekao je Kodl.

Zabrinutost oko namera Pekinga porasla je usled povećanja broja kineskih državljana od čak 8.000 odsto za koje se zna da su prešli južnu granicu u poslednje tri godine. Više od 24.000 je presretnuto u tekućoj finansijskoj godini kako je Komitet Predstavničkog doma za unutrašnju bezbednost izvestio prošlog meseca. Zahtevi za azil odobravaju se kineskim migrantima više od svih drugih nacionalnosti.

Emili Harding, bivša službenica Komitet za obaveštajne poslove Senata, rekao je nedavno da je kineska špijunska operacija više igra brojeva.

"Prednost koju Kinezi imaju je što su voljni da bacaju ljude na prikupljanje u velikom broju. Ako nekolicina njih bude uhvaćena, biće veoma teško vladi SAD da dokaže bilo šta osim ometanja, a oni koji ne budu uhvaćeni verovatno će prikupiti nešto korisno", rekla je ona.

Mornarica SAD je bila potresena skandalom u januaru kada je podoficir Venheng Cao, 26, osuđen na 27 meseci zatvora nakon što je više od 18 meseci špijunirao za Kinu u mornaričkoj bazi Ventura u okrugu Kalifornija. On je uhapšen u isto vreme kada i sunarodnik Jin Čao Vej, koji je uhapšen na brodu "USS Eseks" sa sedištem u San Dijegu i suočava se sa suđenjem zbog optužbi za špijunažu.

Jinchao Wei, 22, was charged with conspiring to send national defense information to Chinese agents.



Sergeant Wenheng Zhao, 26, is accused of exchanging sensitive photos and videos for payment. The two were arrested in California on August 2. pic.twitter.com/Iwonzpgr2q