PUTIN ZAPRETIO: Biće ozbiljnih POSLEDICA ako zapadne zemlje daju odobrenje Ukrajini da koristi njihovo oružje u NAPADIMA na Rusiju!

Ruski predsednik Vladimir Putin zapretio je Evropi sa "ozbiljnim posledicama" ako se Ukrajini da zeleno svetlo da koristi zapadno oružje za gađanje meta duboko unutar ruske teritorije! Tenzije su naglo porasle nakon što su zapadni lideri pozvali na akciju u borbi protiv ruske invazije, preneo je Dailymail.

"Biće ozbiljnih posledica ako zapadne zemlje daju odobrenje Ukrajini da koristi njihovo oružje u napadima na Rusiju. U Evropi, naročito u malim zemljama koje su gusto naseljene trebalo bi da zapamte da se igraju vatrom", rekao je Putin tokom posete Uzbekistanu i dodao:

Putinova pretnja je usledila nešto više od nedelju dana pošto je britanski šef diplomatije Dejvid Kameron izjavio da Ukrajina može da koristi britansko oružje za napade duboko unutar ruske teriotrije. Rusija je intenzivirala operacija na frontu oko Harkova, zbog čega su zapadni saveznici Kijeva uputili oštro upozorenje Putinu.

