NOŽEM IZBO TRUDNU DEVOJKU - Nakon što je saznala da ima ljubavnicu, usledio je užas! Postupci ubice zgrozili su sve (FOTO+VIDEO)

Italijan koji je ubio svoju devojku u sedmom mesecu trudnoće nakon što je saznala za njegovu tajnu ljubavnicu sakrio je njeno telo u prtljažniku automobila, a zatim otišao na ručak sa svojom majkom, otkriveno je nakon što se pojavio na sudu.

Barmen Alesandro I. (31) priznao je da je u ponedeljak na sudu u Milanu izbo nožem svoju 29-godišnju devojku Đuliju Tramontano 37 puta dok je ležala u kadi.

On je otkrio da je nakon što je počinio brutalno ubistvo gledao fudbalsku utakmicu na svom telefonu pre nego što je bacio telo svoje devojke u prtljažnik svog automobila.

Sudu je rekao: 'Ručao sam kod majke sa telom u autu.'

Na snimcima italijanske javne televizije Rai vidi se da je izgledao raščupano dok je hodao kroz sudnicu, sa lisicama na lisicama i praćen dvojicom čuvara. Ali pre nego što je čuo verziju događaja bivšeg barmena, glavnom istražitelju je predstavljena njegova istorija pretraživanja interneta od šest meseci pre zločina koji je otkrio jezive detalje.

Prema izveštaju, istraživao je koliko je otrova potrebno da se ubije osoba i efekte koje supstanca ima na trudnice. Naknadni snimci koje su podelili policajci pokazali su trenutak kada su policajci Milana preturali po njegovoj torbi i pronašli otrov za pacove.

Policija takođe kaže da je barmen dozirao Đuliji otrov za pacove mesecima uoči njenog konačnog ubistva, nadajući se da će izazvati pobačaj nakon što mu je rekla da je trudna.

Takođe je kupio hloroform pod lažnim imenom, a Đulija se žalila da se oseća 'drogirano' prijateljima i porodici, čulo se na sudu.

Barmen je priznao da je ubio svoju devojku Đuliju u poodmakloj trudnoći nakon što je prošle godine upoznala njegovu ljubavnicu. Ova druga ljubavnica, britansko-italijanska konobarica, kontaktirala je Đuliju nakon što je saznala da je njegova devojka.

Žene su se srele 27. maja 2023. kako bi razmenile priče o onome što je Britanac policiji opisao kao „psihološko maltretiranje“ , a dirljivi snimci CCTV-a snimljeni su u trenutku kada su se srdačno zagrlile dok su napuštale sastanak.

Ali barmen je nasrnuo na svoju trudnu devojku samo nekoliko sati kasnije, uletevši u kupatilo i izbo je nožem dok se kupala. Tužioci kažu da je odlučio da ubije Đuliju kada ga je zvala ljubavnica i rekla mu da je otkrila da već ima trudnu devojku.

Čak i nakon što je otkrila da je vara, Đulija je navodno odlučila da nastavi da živi sa njim „koliko god je potrebno“ zarad njihovog nerođenog deteta. Ali samo nekoliko sati nakon što se vratila sa sastanka sa konobaricom, ubijena je u napadu noža od strane oca njenog nerođenog deteta.

U zapanjujućem priznanju, ubica je u ponedeljak na sudu u Milanu rekao:

