OD ROMANTIKE DO HORORA! Upoznao devojku preko Tindera, a zbog onoga što mu je priredila nosiće traumu ceo život!

Jedan dečko je imao vrlo neobićno iskustvo nakon što je upoznao devojku preko Tindera, a njegovu ispovest vam prenosimo u celosti.

- Skoro sam instalirao Tinder pošto sam u nekom sušnom periodu, nije mi bilo prijatno jer nisam u tom fazonu ali reko ajde šta me košta i reših se nekako, skinuh sa neta pro tipove za slike i opis profila i krenuh u match-ovanje. Već sutradan je meni poruku prva poslala jedna devojka koju znam iz nekog viđenja po gradu, tako smo i otvorili komunikaciju i odmah posle par poruka kaže ona meni da dođem do nje i napiše mi adresu. Ništa, za moje standarde je to neprirodno brz prelazak sa reči na tela al reko verovatno je to tako po ovim dejting aplikacijama čim me odmah zove, istuširam se ja, namirišem, čak popijem i tableticu za erekciju za svaki slučaj pošto sam nov u ovome i mislio sam da ako dođe do kreveta možda budem baš nervozan, i tako skockan sednem u auto i sat vremena kasnije eto mene na periferiji grada- rekao je on u svojoj ispoveti i dodao:

- Sve vreme imam neki čudan osećaj u stomaku, znate onu napetost koja vam govori da nešto nije kako treba.

- Na adresi koju mi je dala se vode par nekih sitnih komunističkih zgrada sa po 2-3 sprata visine (tipa 8A, 8B, 8C) a slovo mi nije napisala pa joj ja tu napišem poruku da je pitam za tačnu adresu. Pola sata nema odgovora, ja taman da se okrenem i odem kući jer sam mislio da je možda neka zezancija kad ona odgovara to je zgrada te i te boje, uđi ali budi mnogo tih kao komšije ispod su mi stanodavci i imam probleme sa njima. Ništa, popnem se uz stepenice što sam tiše mogao, otvaraju se vrata i jeste to je ona. Ulazim, pozdravimo se poljupcem u obraz (ona prva krenula) i uđem u dnevnu sobu- rekao je ovaj mladić.

- I sad, sednem ja na kauč neki starinski (nameštaj u stanu je onaj stari iz 80-tih uklapa se sa godištem zgrade) i držim kaput onako presavijen u krilu jer ne znam gde da ga stavim onako ceo još pod utiskom situacije kad mi ona odjednom priđe, rukom pređe preko kaputa i poče da me ispituje odakle meni pare za tako skup kaput i cipele. Ja se zbunio, pa pokušah da okrenem na zezanje, kao znaš ja sam tatin sin moji mi kupuju sve, kad ona na to mrtva ozbiljna poče da mi drži podužu lekciju o tome kako je nepotizam uništio staru Jugoslaviju i da treba da se stidim što su moji roditelji verovatno neki političari. Ja reko ma zezam se radim lepo zarađujem za naše uslove itd i onda nastane neka neprijatna tišina. I onda ona ode da donese neko piće iz kuhinje i vraća se sa flašom klakera koji ja nisam video 10 godina. Ja se oduševim jer sam to nekad obožavao da pijem i pitam je hej, pa odakle ti to piće ? Kad ona odjednom poče da se maltene dere znaš kao eto mi siromasi pijemo ova jeftina pića (blage veze nemam koliko uopšte košta Klaker, nisam video flašu celu deceniju) za razliku od vas buržuja čiji su roditelji uništili bratstvo i jedinstvo i koji pijete viskije. I gleda me nekim ludim pogledom da sam se nekako po prvi put u životu uplašio od ženskog- priča mladić.

- Pokušah da smirim situaciju reko ma je te to pitam jer volim Klaker, to sam pio kad sam bio mali kad ona i dalje se ne smiruje kaže ma jel, ti si došao ovde da me zezaš, mislio si da ćemo imati odnose i da mi se još smeješ u lice. Rekao sam joj da je bolje da krenem jer sam video da nije bila raspoložena. Kad ona na to krenu da ME UDARA mrtva ladna ja se nisam ni branio od prvih nekoliko udaraca koliko sam bio U ŠOKU. Ustadoh i onako je nekako gurnuh od sebe da je pala na pod i krenuh hitro ka hodniku da pobegnem kad ona ustade i jurnu na mene i onda dok sam ja krenuo da otvorim ulazna vrata ona se na njih bacila celom težinom tela i nije mi dala da ih otvorim. Sve se ovo odigralo u roku od 5-6 minuta kako sam ušao, ja evo i sad ne mogu da verujem kako sam se odjednom našao u situaciji da se praktično borim za život da sklonim osobu sa ulaznih vrata i otvorim ih i pobegnem iz ludnice. Ona se tu popela na mene i zagrlila me sa sva 4 udova i totalno se priljubila uz mene, počela da plače izgleda dok me je tako držala, ne znam šta je ono bilo sa onom osobom, tako smo se možda 2-3 minuta rvali i u međuvremenu pobacali stvari iz hodnika po podu. I tu mi pretila ubiće te moje gazde kad vide šta si napravio đubre jedno. Nekako sam uspeo da je zbacim sa sebe, da otvorim vrata i pobegnem i onda sam namerno kružio oko zgrada da me ako me ludača slučajno prati ne provali gde mi je auto. Tek posle nekih 15-20 min sam ušao u auto kad sam se uverio kako je sve okolo mirno i zalegao na gas- rekao je on u svojoj ispovesti.

- Došao sam kući sluđen ceo, pogledao telefon kad ono na aplikaciji poruke od nje stigle kao pa što tako ode nisi se valjda mnogo naljutio, znaš mene loži kad su muškarci grubi i kad se ne boje da upotrebe mišiće ??! Eto, mislim da pouka i poruka priče ne postoje, hvala što ste je pročitali, osim možda da ako već koristite Tinder i želite nešto ludo to odmah napišete u opisu a ne da uzimate druge osobe za taoce- poručio je uznemireni mladić.

Autor: Jovana Nerić