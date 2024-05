TRAMPOVI FANOVI ODLUČILI DA GA VRATE U BELU KUĆU: Nakon što je osuđen, donatori navalili da mu uplaćuju novac za kampanju!

Poznati voditelj Pirs Morgan je naveo da bi velika navala malih donatora mogla da ukaže na to da bi moglo da dođe do zamaha i povratka Trampa u Belu kuću.

Ako je jedna stvar dobra za Donalda Trampa, bivšeg predsednika SAD, nakon što je proglašen krivim po sve 34 tačke optužnice za falsifikovanje falsifikovanje poslovnih dokumenata, koji su povezani sa navodnim prikrivanjem tajnih isplata novca zvezdi filmova za odrasle Stormi Danijels, to je da je uspeo da privuče pažnju svojih fanova!

Naime, internet sajt za donacije za kampanju Donalda Trampa srušio se usled neočekivano velike navale onih koji su želeli da mu uplate novac i pomognu mu da se vrati u Belu kuću nakon predsedničkih izbora zakazanih za prvi utorak u novembru.

The world is watching.



WE THE PEOPLE STAND WITH DONALD TRUMP, AND WE WILL RETAKE BACK OUR COUNTRY.



"The real verdict is going to be November 5th by the people."



pic.twitter.com/IV1fN00TMs — Graham Allen (@GrahamAllen_1) 30. мај 2024.

"Team Trump" je u sredu uveče zvanično potvrdio da se srušio usled navale.

"Američki narod je prozreo pokvareni šou prevaranta Džoa". toliko je amerikanaca požurilo da donira novac kampanji predsednika Trampa da se internet sajt srušio", navodi se na stranici.

Oglasio se i portparol kampanje koji je u saopštenju naveo da je na domenu zabelešen prevleiki saobraćaj zbog čega je došlo do odlaganja u verifikaciji uplata.

BREAKING: Donald Trump's donation site has crashed due to being overwhelmed with donors from all over the country



We The People stand with Trump, I will be donating as well pic.twitter.com/nQawL2Iidb — George (@BehizyTweets) 30. мај 2024.

"Ovaj izliv podrške je ogroman i odražava ono što smo sve vreme govorili - Američki narod vidi ovu laž onakvu kakva jeste, i oni su spremni da podrže predsednika Trampa u njegovoj borbi za spasavanje naše nacije", rekao je on.

Sajt je posle nekoliko sati vraćen u normalu i ponovo je bilo moguće uplatiti donacije. Poznati voditelj Pirs Morgan je naveo da bi velika navala malih donatora mogla da ukaže na to da bi moglo da dođe do zamaha i povratka Trampa u Belu kuću.

Trump’s donation websites are crashing… my guess is this verdict will propel him back into the White House. — Piers Morgan (@piersmorgan) 30. мај 2024.

"Trampovi veb-sajtovi za donacije padaju... Pretpostavljam da će ga ova presuda vratiti nazad u Belu kuću", napisao je on na društvneoj mreži Iks, bivšem Tviteru.