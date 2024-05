Krvoproliće u Nemačkoj: Objavljena fotografija teroriste koji je izbo nemačkog političara

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija teroriste iz Manhajma koji je tokom javnog skupa nožem izbo konzervativnog i antiislamskog političara Mihaela Šturcenbergera.

Policija je likvidirala napadača.

Na internetu su objavljeni i dramatični snimci incidenta.

Inače, kako piše Bild, Šturcenberger je poznat u Nemačkoj kao radikalni protivnik islama.

BREAKING:



Islamist terror attack in Germany



The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.



A police officers was also stabbed in the neck.



The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX