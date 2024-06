VELIKA TUGA U PORODICI OBAMA: Bivša prva dama slomljena od bola (FOTO)

Marijan Robinson, majka bivše prve dame SAD Mišel Obame, umrla je u 86. godini.

U saopštenju je porodica rekla da je Robinson umrla "mirno" u petak ujutru.

Robinson je bila dobro poznat igrač u Beloj kući tokom osam godina administracije Baraka Obame između 2009-2017.

Većinu tog vremena provela je brinuću o unukama Maliji i Saši, ćerkama Baraka i Mišel Obame.

U saopštenju na Iksu, Mišel Obama je svoju majku nazvala njenom "stenom, koja je uvek bila tu šta god da joj je trebalo".

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC