PRIZOR DA SE NAJEŽIŠ! DUGAČAK MONSTRUM ISPLIVAO NA OBALU - Kažu da predviđa PRIRODNE NEPOGODE, ljudi ga odmah opkolili! (FOTO)

Dubokomorska riba veslač, za koju se kaže da navodno predviđa prirodne katastrofe, isplivala je na plaži u Vijetnamu.

Džinovska riba oduševila je posmatrače, a lokalci su pojurili da je slikaju telefonom dok je ležala na pesku.

Grupa lokalnog stanovništva navodno je pojela veliku ribu tokom gozbe na plaži nakon što se morsko stvorenje pojavilo u blizini grada Hua u Vijetnamu.

Ovu ribu veslać često nazivaju "predznakom prirodnih katastrofa".

"Jedna od najpoznatijih legendi jeste da, ako vidite ovu ribu, to znači da će doći do neke prirodne katastrofe, posebno zemljotresa i cunamija", rekao je on.

Zbog svoje veličine i oblika, ove ribe podsećaju na "morske zmije" i smatraju se predskazačima zemljotresa i nesreće u mitologiji.

Smatraju se jednom od najdužih riba u okeanu.

Njihova sposobnost da se prilagode različitim temperaturama znači da se riba nalazi u većini svetskih okeana. Poznato je da stvorenja žive na dubinama između 200 i 1.000 metara i ne viđaju se baš često.

Ponekad se pojave na plažama nakon oluje ili kada pretrpe ozbiljne povrede. Često se kaže da se pojavljuju kao znak da se sprema prirodna katastrofa. Naučne studije su, međutim, pokazale da u legendi nema valjanih tvrdnji.

Ipak, pojavljivanje ribe neke populacije često vide kao predznak.

