Veslača duga skoro četiri metra koja je otkrivena na obali Filipina podgrejala je strahove od predstojeće prirodne katastrofe.

Riba trakastog tela, koja prema uvreženom verovanju meštana najavljuje prirodne katastrofe, pronađena je na plaži sa teškim povredama. Otkriće je izazvalo strah među lokalnim stanovništvom jer mnogi veruju da uočavanje životinje signalizira nadolazeći zemljotres.

Japanci takođe veruju da su misteriozna stvorenja "glasnik iz Božje palate u moru" i da najavljuju katastrofu. Desetak veslača isplivalo je na obalu između 2010. i 2011. godine pre zemljotresa u Tohokuu koji je ubio više od 20.000 stanovnika. To je argument koji mnogi mistici koriste da potkrepe teoriju da veslače najavljuju katastrofu.

Međutim, iako narodno predanje tvrdi da sa izlazak veslača iz morskih dubina najavljuje propast, nikada nije naučno dokazana nikakva veza između prirodnih katastrofa i misterioznih riba.

Meštani filipinskog sela su odmah kontaktirali lokalne zvaničnike za divlje životinje da spasu veslaču, međutim, džinovsko stvorenje nalik jegulji je uginulo pre nego što je uopšte stiglo do obale. Zvaničnici su pozvali stanovnike da ostanu mirni insistirajući na tome da japanski folklor nema veze sa istinom.

