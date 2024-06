Šok! Oženio se poznati milijarder u desetoj deceniji! Žena mlađa 26 godina (FOTO)

Medijski mogul Rupert Mardok venčao se u subotu po peti put, piše britanski tabloid San.

Pomenuti tabloid, koji je u vlasništvu Mardoka, objavio je fotografije 93-godišnjeg australijskog milijardera zajedno sa njegovom 67-godišnjom suprugom, penzionisanim molekularnim biologom Elenom Žukovom, u njegovom vinogradu u Bel-Eru u Kaliforniji, gde je održana ceremonija.

Žukova je majka rusko-američke kolekcionarke Daše Žukove, bivše supruge ruskog oligarha Romana Abramoviča. Mardok je decenijama sedeo na čelu "Fox Corporation" i "News Corp", dve medijske kompanije sa medijskim kućama koje uključuju Vall Street Journal, New York Post i Fox News.

Mardok, koji ima neto vrednost od 9,77 milijardi dolara prema Blumbergovom indeksu milijardera, objavio je u novembru 2023. da će se povući sa mesta predsednika obe organizacije, predajući uzde svom sinu Laklanu.

