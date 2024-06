KRVAVI ROĐENDAN: Agresivni psi RASTRGLI devojku na dan kad je trebalo da napuni 23 godine: Jednu ŽIVOTINJU MORALI DA UBIJU

Na svoj rođendan, mlada devojka postala je žrtva opasnih XL američkih pitbulova, rase koju sve više zemalja zabranjuje.

Na dan kada je trebalo da proslavi 23. rođendan, Nikol Mori su napali sopstveni psi u njenom domu u Limeriku u Irskoj, posle čega su ponovo pokrenute rasprave o tome da li zemlja treba da zabrani i tu opasnu rasu, piše Dejli mejl.

Kada su hitne službe stigle u Nikolin dom, zatekle su više agresivnih pasa. Jednog su morali da ubiju, a ostali su uhvaćeni i odvedeni na sigurno.

Nesrećna Nikol je konstatovana mrtva na licu mesta, a njeno telo je prevezeno u bolnicu na obdukciju.

