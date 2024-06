DRAMA U GRČKOJ: Poznati voditelj i novinar nestao na ostrvima, stigli dronovi i tim za spasavanje

Dr Majkl Mozli, britanski televizijski novinar, producent i voditelj koji radi za Bi-Bi-Si od 1985. godine, nestao je na grčkim ostrvima, javljaju britanski mediji.

Ovaj 67-godišnjak je poznat po pojavljivanju u televizijskim programima poput "This Morning" i "The One Show". On takođe vodi podkast o zdravstvu "Just One Thing" na Bi-Bi-Si-ju.

On je takođe zaslužan za sve veću popularnost dijete za mršavljenje 5:2, koja podrazumeva post dva dana nedeljno.

U lokalnoj Fejsbuk grupi, apel je glasio:

- Tim za potragu i spasavanje dolazi iz Atine sa dronovima i drugom sofisticiranijom opremom da pomogne u potrazi. Očekuje se da stignu oko 13 časova - navodi se.

U objavi sa slikom lekara, dodaje se:

- Da li ste videli ovog čoveka? Otišao je da se vrati iz St. Nika oko 13.30 i nije uspeo da stigne kući. Njegovi prijatelji su zabrinuti jer je prošlo 6 sati od kada su ga poslednji put videli. Njegovo ime je dr Majk Mozli i on je poznato lice mnogim Britancima - navodi se.

