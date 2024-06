'NEĆU POMILOVATI SINA' Bajden se oglasio o SUĐENJU Hanteru zbog droge i ilegalnog posedovanja oružja!

Predsednik Amerike Džo Bajden rekao je da neće pomilovati svog sina Hantera ako bude osuđen na federalnom suđenju za posedovanje oružja i upotrebu narkotika.

Bajden je za "Ej-Bi-Si Njuz" govorio iz Normandij, u Francuskoj, gde obeležava godišnjicu Dana D.

Bela kuća je u prošlosti rekla da Bajden neće pomilovati Hantera, ali su ga u intervjuu u četvrtak pitali da li bi prihvatio ishod suđenja svom sinu, na šta je rekao: "Da", prenosi "Ej-Bi-Si".

Takođe je potvrdno odgovorio kada su ga pitali da li bi isključio pomilovanje.

