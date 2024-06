HIT THE ROAD JACK! Željko Mitrović oduševio pratioce novom objavom iz Londona – evo kome je posvetio poznatu muzičku numeru (VIDEO)

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Grupe trenutno boravi u Londonu gde radi na daljem razvoju jednog njegovih najvažnijih projekata – Odeon Teatra.

Mitrović je ponovo pokazao ljubav prema muzici i pratioce na Instagramu oduševio novom objavom – snimkom sa terase na kom peva jednu od najpoznatijih pesama.

- Ovo je isti onaj apartman u Londonu, iz koga sam vam već pevao, i iz koga sam pisao Šekspiru, a iz koga se Romeo žalio na Juliju i njene šopinge! Danas sam konačno srećan jer se komšija Džek iselio, a do juče je pikavce i đubre bacao na moju terasu! Goodbye Dzek & don’t come back no more! – napisao je Mitrović.

Vlasnik Pink Media Grupe otputovao je pre dva dana u London gde će pregovarati o licenciranim predstavama za Odeon Teater.

Mitrović je uoči odlaska izrazio očekivanje da će dogovoriti jednu, a možda i dve licencirane predstave, Teatar Odeon biće inovativno kulturno mesto, koje će na svom repertoaru imati mjuzikle, zahtevne rok koncerte i hologramske spektakle. Plan je da teatar otvori predstava “Lucifer” - delo Željka Mitrovića.

