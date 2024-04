Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group i idejni tvorac Teatra Odeon - danas je organizovao prigodan koktel u svom kabinetu, a povod slavlja bio je potpisivanje ugovora o radnom odnosu sa istaknutim umetnikom. Poznati domaći mladi glumac i reditelj, Marko Jovičić, od danas je zvanično v.d. direktora Teatra Odeon.

Mitrović temeljno radi na finalizaciji Teatra Odeon i veruje se da će biti značajno ispred svakog postojećeg. Teatar Odeon - pozorište budućnosti, obećava da sa sobom donese jedan potpuno novi nivo domaćoj kulturi, ali i da pozicionira Beograd kao centar regiona u kulturnom smislu.

- Ne znam da li je kompletiran, mislim da on nikada neće biti kompletiran u potpunosti, ali danas je veliki dan zato što ja kao predsednik Upravnog odbora sam imenovao v.d. direktora Teatra Odeon I to je Marko Jovičić, čovek sa kojim već duže vreme sarađujem i imam ubeđenje, ozbiljno ubeđenje i poverenje da će on taj posao obavljati na najbolji mogući način. Da ne govorim sad o slabostima, govorićemo samo o vrlinama, mane danas ne pominjemo. S obzirom da je pretpremijera zakazana za 19. septembar, premijere za 20.,21. i 22., ja mislim da će, po prvim naznakama, kada je predstava Lucifer u pitanju i interesovanje za predstavu da ćemo imati minimum desetak premijera, možda i 20, i to dan za dan, jedna za drugom, zato što se, po prvim naznakama, preko 20.000 ljudi raspituje za karte. Tako da, zvaničan podatak, predstava Lucifer otvara Teatar Odeon i to pretpremijera 19. septembar, premijera 20. – rekao je Mitrović.

Marko je rekao da je za datume znao, a da sada za njih znaju i gledaoci:

- Što se tiče Odeona, futurističko pozorište, mogu tako reći, mislim u odnosu na to kako je nastao Odeon i sve što predstavlja u iskonskoj reči Odeon, kao skup gde se dešavaju predstave i svečanosti, uz naplatu. Namerno naglašavam to uz naplatu, jer ovo je privatno pozorište, koje nije dotirano iz budžeta i samim tim jedino kvalitetom, a trudićemo se da bude na najvećem nivou, uspećemo da dovučemo publiku i da se publika zadrži u Odeonu. Imamo plan da izbacujemo jednu novu predstavu mesečno. Već smo ušli i u probe druge predstave, to je ‘’Pogledaj dom svoj anđele’’, na muziku Riblje čorbe, svetske licence upravo smo u procedure otkupljivanja, biće i predstave za decu Aladin, Petar Pan i ostalo. Repertoarski biće odskok od svega što postoji u ovom delu Evrope – kazao je v.d. direktor Odeona.

Željko Mitrović je rekao da je pozorište posebno po svim aspektima, pre svega tehničkim.

- Na kraju krajeva, to je i treća sala po veličini u Beogradu, Sava Centar, pa Dom sindikata, sa 800 sedećih mesta, sa parterom, balkonom i još jednim balkonom u staklu, u kojem će moći da se pojede nešto, popije, zapali cigareta, ali to je manje bitno od onog što je na stejdžu, to sam već hiljadu puta pomenuo, mnogo pokretnih platformi, beskonačni rasvetni park, hologramska platna, boksovi, sve ono što ne možete videti trenutno ni u jednom pozorištu u svetu zajedno na jednom mestu. Možete videti različite elemente na različitim mestima, i na Brodveju i u Londonu, ali ne možete sve to videti na jednom mestu. Trudili smo se da sve to upakujemo u jedan projekat, jedno pozorište, jednu dvoranu, salu i mislim da smo u tome uspeli i sad je repertoar ključ. Dogovorili smo se i po kom proncipu, na svaka tri meseca organizovaćemo umetničke savete koji će donositi odluke o produkciji i sve ostale detalje, tako da skoro da više nema nejasnoća, osim što će ansambl biti proširivan kako i repertora bude rastao.

Upitan o majici crvene boje sa likom Mona Lize Mitrović kaže da je to retka majica.

- Mona Liza na njoj je simbol svestranosti, pošto su moji omiljeni istorijski likovi Leonardo i Kozimo Mediči, ali Leonardo pre svega zbog toga što je bio svrestan i što to nisu bila vremena kao danas, on se bavio I astronomijom i slikarstvom i anatomijom i vajarstvom i niko ga nije pitao zašto se bavi kao vajar astronomijom. Verujem u svestranost i verujem da je budućnost edukacije u svestranosti, a ne u zombiranju. Tako da, u tom smislu, volim ovu majicu – zaključio je Željko Mitrović.

Mjuzikl kao najzahtevniji i najizazovniji pozorišni žanr biće predstavljen publici na grandiozan način. Da bi sve izgledalo kako je Mitrović zamislio, potreban mu je tim angažovanih i talentovanih ljudi sa ambicijom – koji su spremni da daju svoj kreativni pečat. Samim tim, vlasnik medijske imperije, veruje da je do sada izabrao tim koji će najbolje moguće ispratiti njegovu viziju.

Ideja je da Teatar Odeon bude jedna od prvih institucija pop i rok kulture. Spektakl na sceni je nešto što svakako možemo da očekujemo, a deo tog spektakla biće i sama publika zahvaljujući neverovatnom audio sistemu.

Željko Mitrović otvara Teatar Odeon, sa njegovim prvencem "Luciferom" - za koji je napisao tekst, koji će producirati i režirati.

Na koktel druženju bili su skoro svi predstavnici stalnog ansambla Teatra Odeon. Atmosfera je bila sjajna, a članovi trupe Teatra Odeon ovacijama su pozdravili Marka. Nema sumnje da će kolegijalnost, angažovanost i trud, doprineti Mitrovićevoj viziji da Teatar Odeon zasija uskoro u svom punom sjaju.

