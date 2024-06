Kamila nije želela Kejt Midlton za snaju: Evo koju lepoticu je 'nameštala' princu Vilijamu

Princ Vilijam i Kejt Midlton ne prestaju da pune medijske stupce otkako je princeza od Velsa u martu otkrila da ima rak i da ide na preventivne hemoterapije.

Šuška se kako im je brak na klimavim nogama zbog toga što se Vilijam teško nosi s njenom bolešću, ali i zato što je princ navodno imao aferu sa Sarom Rouz Henberi. Sara je to demantovala, a princ se nikad nije oglašavao po tom pitanju.

Pre nego što je Vilijam na studijama upoznao Kejt i zaljubio se, imao je i druge devojke u svom životu, a one su posebno bile zanimljive javnosti jer su znali da će ona koju princ odabere u budućnosti postati kraljica. Za jednom je princ toliko ludeo da je postojala velika šansa da izabere upravo nju za svoju životnu saputnicu.

Radi se o Emi Parker Bouls, bratanici Endrua Parkera Boulsa, prvog muža kraljice Kamile, koja je prvo bila ljubavnica kralja Čarlsa III, a onda su se venčali 2005.

Iako je starija od Vilijama, Ema Parker Bouls se svidela princu na prvi pogled. Upoznao ju je zahvaljujući Kamili, a šuškalo se da je ona pokušavala da ih spoji.



Kraljevski biograf Endru Morton, autor poznate knjige "Diana: In Her Own Words", napisao je kako je Vilijam 1991. bio u romantičnoj vezi s prelepom Kamilinom rođakom. Imao je 17 godina kada je s oduševljenjem gledao Emu, tada 25-godišnjakinju.

"Posmatrao je Emu s puno ljubavi, a ona je upijala svaku njegovu reč. On je umeo da je gleda tako i s takvim obožavanjem da je bilo pomalo neprijatno. Izgledao je poput mladića koji se zaljubljuje", rekao je izvor za Sunday People 1999. godine. Emin otac je bio član ugledne porodice, ali je bio alkoholičar. Roditelji su joj se razveli dok je bila beba, a mama se onda udala za grofa od Halifaksa pa je Ema završila prestižne škole.

Kada su se 2011. Vilijam i Kejt venčali, na spisku zvanica bila je i Ema Parker Bouls, koja nije očekivala pozivnicu na kraljevsko venčanje.

"Bila sam iznenađena jer sam znala da nije pozvao puno ljudi", priznala je Ema za E!, te je pojasnila da Vilijama smatra "ljubaznom osobom".

"U situaciji u kojoj se nalazi mogao je da postane razmaženo derište, a zapravo je prava suprotnost tome, skromniji je od mnogih ljudi koje poznajem", rekla je tada.

