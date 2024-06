OPKOLJENA BELA KUĆA! Haos u Vašingtonu, paljena i američka zastava (FOTO+ VIDEO)

Muškarac sa zelenim povezom na glavi na kojem je bila oznaka Hamasa vitlao je naizgled okrvavljenom maskom za lice sa likom američkog predsednika Džoa Bajdena tokom protesta propalestinskih demonstranata u Vašingtonu.

Skup usmeren protiv Izraela i podrške koju Bajden pruža toj zemlji u sukobu sa palestinskom ekstremističkom organizacijom u Pojasu Gaze, održan je juče popodne ispred Bele kuće.

Foks njuz navodi da je ovaj muškarac zajedno s ostalima uzvikivao "Dole, dole, okupacija", dok je drugi palio zastavu SAD.

HAPPENING NOW: White House police have put up an extra layer of fencing barricade ahead of this weekend’s anti-Israel protest. pic.twitter.com/xdGW7F6d42 — MONICA PAIGE✰OANN (@MonicaPaigeTV) 07. јун 2024.

Za to vreme ostali okupljeni su mahali palestinskim zastavama.

Navodi se da su drugi agitatori na ovim demonstracijama bacali predmete na rendžere i vikali mu "prase, prase" i "j*bite se, fašisti", vandalizujući spomenike u američkoj prestonici.

Učesnici protesta su Bajdena optužili da se nalazi "na pogrešnoj strani istorije" i skandirali "Slobodnoj Palestini".

Okupljanje demonstranata je počelo još u subotu ujutru, a pre toga je Tajna služba podigla dodatne barijere oko Bele kuće.

Dejli bist navodi da je na protestu, na kojem se okupilo oko 75.000 ljudi, oko rezidencije predsednika SAD razvučena 3,2 kilometra dugačka "Narodna crvena linija" koja je potpuno opkolila kompleks.

Ona je bila odgovor demonstranata na Bajdenovu "crvenu liniju" za koju je šef Bele kuće rekao da će Amerika povući ukoliko izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokrene invaziju na grad Rafu u Pojasu Gaze.

Ta invazija je, uprkos Bajdenovom upozorenju, ipak pokrenuta, a demonstranti su od predsednika SAD zahtevali da održi reč i da, uz to, okonča rat u palestinskoj enklavi.



- Bajdenove crvene linije nema ni na vidiku - poručili su iz koalicije ANSWER (Odgovor), koja je bila među organizatorima protesta.

Palestine Protest in front of White House continues to grow in numbers. pic.twitter.com/nPgSylmir9 — Zach D Roberts - Photojournalist (@zdroberts) 08. јун 2024.

Demonstranti su uzvikivali "Hej, Džo Bajdene, prodaio si se" i uputili mu poruku da "Zaustavi genocid" u Pojasu Gaze.



Ulice oko Bele kuće su tokom protesta bile blokirani i zakrčene učesnicima demonstracija.



Ovaj veliki protest je održan istog dana kada je Izrael izveo napad na izbeglički kamp Al Nuseirat refugee u Pojasu Gaze kako bi oslobodila četvoro izraelskih talaca.



Pored koalicije ANSWER, demonstracije su organizovali i Savet za američko-islamske odnose, Partija socijalizma i oslobođenja, kao i antiratna organizacija Koud pink (Šifra ružičasto).



Ovim demonstracijama obeleženo je osam meseci od početka rata u Pojasu Gaze, koji je Izrael pokrenuo nakon što su hamasovci 7. oktobra upali u izraelska naselja na jugu zemlje i ubili oko 1.200 ljudi.

