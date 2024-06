Putin otkrio ko će voditi svet, neće to biti ni Rusija, niti SAD! Planeta kakvu sada znamo neće postojati do sredine ovog veka!

Kina i Indija će definisati svetsku ekonomiju do sredine ovog veka, predvideo je ruski predsednik Vladimir Putin. On je izjavio da je Zapad potkopao globalno poverenje u sopstvene finansijske sisteme, te da budućnost pripada grupi BRIKS (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika), koja je otvorena za prijem novih članova.

Putin je govorio na 27. Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji je okupio 17.000 učesnika iz 136 zemalja, uključujući Brazil, Indiju, Kinu, Venecuelu, Azerbejdžan, Zimbabve i Boliviju.

Jačanje suvereniteta

Ruski predsednik je izjavio da je počela trka među zemljama za jačanje svog suvereniteta u tri ključne oblasti - državotvornosti, kulturnim vrednostima i ekonomiji. Istovremeno, kako je istakao, zemlje koje su donedavno bile lideri globalnog razvoja, pokušavaju da održe svoju hegemoniju, ali im to ne polazi za rukom.

- Vodeće ekonomije, kao što su Kina i Indija, ali i druge zemlje u Aziji i Africi koje imaju visoke stope ekonomskog rasta, definisaće globalni ekonomski pejsaž do sredine ovog veka - rekao je Putin, pozivajući se na stručnjake.

Dodao je da je javna tajna da je poverenje u pouzdanost zapadnih platnih sistema narušeno.

- To su zapadne zemlje uradile same sebi. Podstakle su trgovinu u drugim valutama, svim osim dolara i evra. U tom kontekstu mogu da kažem da se udeo takozvanih toksičnih valuta neprijateljskih zemalja u plaćanjima za ruski izvoz prošle godine prepolovio. Od 2021. do 2023. godine plaćanja u rubljama za ruski izvoz su se utrostručila. Rusija će nastaviti da povećava upotrebu nacionalnih valuta u trgovini sa svojim međunarodnim partnerima, uključujući one iz BRIKS-a - istakao je Putin.

Novi platni sistem

Prema njegovim rečima, to će povećati bezbednost i efikasnost trgovine i doprineti razvoju nezavisnog sistema plaćanja.

- BRIKS radi na formiranju nezavisnog platnog sistema, koji nije podložan političkom pritisku, zloupotrebi i spoljnoj intervenciji - naglasio je Putin.

Osim toga, ruski predsednik je istakao da BRIKS ima veliki potencijal i za prijem novih članica.

- Rusija će pozdraviti i podržati takvu želju svih zainteresovanih partnera - naveo je Putin.



Zapadne sankcije nisu naškodile Rusiji Putin je rekao da Rusija, uprkos nelegitimnim zapadnim sankcijama, ostaje jedan od ključnih učesnika globalne trgovine i nastavlja da razvija logistiku, šireći krug zemalja sa kojima sarađuje i jača odnose. - Rusija je dokazala svoju sposobnost da bude prijemčiva i da se brzo prilagođava tehnološkim promenama. Već su se dogodile promene u finansijskom sektoru, elektronskoj trgovini, transportnim uslugama i sistemima državne uprave. Sličan napredak se, takođe, vidi u vojnoj sferi, gde su potrebne visoke stope tehnološke prilagodljivosti - izjavio je Putin.