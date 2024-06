AVION ULETEO U SUPERĆELIJSKU OLUJU - Putnici i posada preživeli pakao, objavljen jeziv prizor (FOTO)

Avion sa Majorke sleteo je u Beč u nedelju popodne, teško oštećen u oluju, a putovanje od od španskog ostrva do Beča bilo je prava paklena vožnja za posadu i putnike.

Posle malo odloženog polaska iz oko 15.30, u početku je došlo do manjih turbulencija. Otprilike pola sata pre sletanja u Beč-Švehat, stvari su postale veoma loše: avion je zahvatila oluja sa gradom i jezivo ga protresla, rekli su putnici za „Krone“. Tada je pilot saopštio da je "šoferšajbna" aviona polomljena.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg