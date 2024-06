OVO JE POLITIČAR KOJI JE VEČERAS IZAZVAO POTRES U EVROPI - Evo ko je Žordan Bardela koga bi nova generacija mogla da dovede na vlast

Evropski parlament je objavio prvu procenu rezultata glasanja u Francuskoj, gde je "Nacionalno okupljanje", predvođeno Žordanom Bardelom, osvojilo 31,5 odsto glasova.

Partija Emanuela Makrona osvojila je dvostruko manji broj glasova, sa 15,2 odsto, a socijalisti 14 odsto. Da li je to početak nove ere u francuskoj, ali i evropskoj politici?

Marin Le Pen je i dalje zaštitno lice francuske krajnje desnice, ali njen 28-godišnji štićenik sve više krade pažnju.

Najglasnije klicanje na skupovima u toku kampanje nije stiglo za Le Pen, već za harizmatičnog predsednika stranke Žordana Bardelu.

Političar rođen u Parizu postao je poznato ime u francuskoj politici u relativno kratkom vremenskom periodu otkako je postao šef stranke krajem 2022.

RN nikada nije dostigao prag od 25 odsto na izborima u Francuskoj.

Francuska krajnja desnica je postala popularnija u protekloj deceniji — jašući talas populizma koji se viđao drugde u Evropi — i ostvaruje sve bolji rezultat na izborima. Bardela je odigrao ključnu ulogu u jačanju ruke svoje stranke otkako je postao lider stranke.

On je sada jedna od francuskih političkih zvezda u najbržem usponu. Prema jednoj anketi objavljenoj ranije ovog meseca, Bardela je drugi najpopularniji političar u Francuskoj, iza bivšeg premijera Eduara Filipa i ispred Le Pen. Njegov rastući profil znači da je često meta napada, ali Bardela je poznat po finesama i duhovitim doskočicama, što znači da ostaje uglavnom nepovređen. Njegova popularnost znači da, uprkos tendenciji da se udalji od partijskih linija, nije bilo veće kritike u njegovim sopstvenim redovima.

Bardela je posebno popularan među mlađom populacijom. "Mond" je u svom članku pokušao da objasni zašto je to uradio. Bardela je u njemu nazvan „političarem koji se sprema da održi populistički govor naglašen ksenofobijom“ dok ga dva sedamnaestogodišnjaka uzbuđeno čekaju ispred zgrade parlamenta.

U tekstu navode da mlađi birači, od 18 do 24 godine, najčešće zaziru od glasanja za ekstremnu desnicu, ali se dolaskom Bardele to promenilo. Gotovo trećina birača te starosne grupe, prema anketama, danas je podržala 'Nacionalno okupljanje' na izborima za Evropski parlament.

Pre 20 godina mladi ljudi na transparentima poručili su toj stranci da se 'j***', a kako stvari stoje, nova generacija će ih dovesti na vlast u Francuskoj na izborima koji slede 30. juna i 7. jula.

Jedan od razloga koji su naveli je 'povratak ponosa' i nada da će neko konačno saslušati šta imaju da kažu.

- On je sa nama, sa nama ljudima, za razliku od ostalih. Spustio se među ljude, to bi trebalo da urade i drugi, a još više mu pomaže to što je mlad, rekla je 20-godišnja studentkinja Klara za Mond.

Bardela je veoma aktivan i na društvenim mrežama, što mu olakšava pristup mlađoj populaciji.

Ono što ga čini bližim prosečnom Francuzu je činjenica da potiče iz porodice koja važi za srednju klasu. Majka mu je asistent, a otac ima mali biznis.

Uz to, odrastao je u predgrađu Pariza, a roditelji su mu se razveli, pa mu odrastanje sigurno nije bilo lako.

Mladi u Francuskoj su frustrirani jer godinama gledaju svoje roditelje kako se 'bore kroz život', a ne uspevaju da poprave status i materijalnu situaciju, a imaju utisak da drugi napreduju bez truda i rada, a upravo to Bardela i 'Narodno okupljanje' deklarativne bore.

Veliki broj mladih birača izabrao je Bardelu iz mnogo jednostavnijeg razloga.

- Moji roditelji su glasali za njih još od vremena Žan-Mari Le Pena. Porodični smo simpatizeri stranke, Bardela je pravi izbor - rekao je za Mond mladić koji je želeo da ostane anoniman. Iako se u prvi mah čini da je razlog za glasanje za Bardelu teško pronaći, mladi sagovornici Monda dali su ih neočekivano veliki broj. Odličan rezultat na izborima za Evropski parlament će se vrlo verovatno preliti i na parlamentarne izbore, a sve što je Marine Le Pen morala da uradi, uz tragično lošu francusku vladu, jeste da progura novo, mlado ime koje je privuklo širok spektar birača.

Mediji su prenosili da je tolika je veličina percipirane pretnje od lidera krajnje desnice da se smatra da je Makron odabrao 34-godišnjeg Gabrijela Atala upravo kao direktan odgovor na Bardelin uspon.

- Atal i Bardela su iz iste generacije, to je očigledno. Atal ima politički oštroumlje, zna kako da izvede završni udarac, sa sadržajem, tako da je neko ko može da se suoči sa Nacionalnim okupljanjem - rekao je Makronov pomoćnik.

Pro-Makronova stranka Renesansa, deo grupe Obnovimo Evrope, nije imala mnogo problema da pronađe argumente protiv Bardele. Pokušali su da ga prikažu kao „arogantnog“ proruskog izolacionistu – ali za sada to ne funkcioniše.

Renesansa se trudila da prikaže RN kao ekstremističku silu: naglašavajući njene veze sa Rusijom, anti-EU sklonosti i saveze sa ekstremističkim strankama u inostranstvu.

Nijedan od napada na Bardelu do sada nije imao posledice, posebno ne oni koji se odnose na Rusiju.

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es… Excellent article dans @lemondefr sur les liaisons dangereuses de Jordan Bardella et Marine Le Pen.



En résumé, le projet du RN se bâtit avec l’AfD allemande qui compte un élu exposant « dans sa chambre un ordre SS signé… pic.twitter.com/QiWesARkhd — Valérie Hayer (@ValerieHayer) 04. децембар 2023.

Bardela je preduzeo dodatne korake da izbegne da izgleda proruski. U prošlogodišnjem intervjuu za l’Opinion, on je rekao da žali što francuska politička klasa, uključujući RN, nije brže shvatila pretnju koju predstavlja Moskva.

- Postojala je kolektivna naivnost u vezi sa Putinovim ambicijama - rekao je Bardela.

Bardela je prekinuo sa partijskim linijama po brojnim pitanjima, što je dovelo do nekih unutrašnjih kritika. Nedavno je predsednik RN-a govorio protiv primene minimalnih cena za francuske farmere, uprkos podršci pokreta toj politici — što je još jednom nateralo Le Pen da pojasni zvanični stav koji treba slediti po tom pitanju tokom sastanka parlamentarne grupe, izvestio je Politiko.

Ipak, Le Pen, čiji je otac Žan-Mari Le Pen osnovao stranku, stoji uz svog političkog vunderkinda i obračunava se sa njegovim kritičarima.

Prema izveštaju Liberasjona, bivša predsednička kandidatkinja otišla je toliko daleko da je gurnula potpredsednika stranke Sebastijena Šenua uza zid u holovima Narodne skupštine i zapretila da će ga isključiti iz pokreta zbog toga što je navodno izneo pritužbe protiv Bardele.

- Sutra može da me udari kamion. Bardela ima politički status i samopouzdanje da me zameni – rekla je Le Pen.