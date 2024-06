TUGA! Umro Džejms Lovson - Evo po čemu će ostati upamćen

Džejms Lovson, istaknuti vođa pokreta za građanska prava čije je zagovaranje nenasilnih protesta uticalo na Martina Lutera Kinga i 1960-ih pomoglo u oblikovanju pokreta za ukidanje diskriminacije u SAD-u, umro je u 95. godini, potvrdila je njegova porodica.

Lovson, kojeg je King jednom opisao kao "vodećeg teoretičara i stratega nenasilja u svetu", umro je u nedelju od srčanog zastoja na putu do bolnice u Los Anđelesu.

Kao mladi metodistički sveštenik, 1952. otputovao je u Indiju, gde je na njega uticao rad Mahatme Gandija. Kada se Lovson vratio u SAD, postao je vodeći zagovornik nenasilnog protesta kao strategije za pokret za građanska prava u SAD.

Od studentskih dana vodio je nenasilne proteste u znak podrške rasnoj integraciji, zbog čega je bio izbačen sa Univerziteta Vanderbilt, te je 1960-ih učestvovao u nizu protesta protiv segregacije u kojima su se crnci i belci zajedno vozili autobusima kroz američki jug.

